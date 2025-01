Dopo tante indiscrezioni che hanno girato sul web incessantemente negli ultimi mesi, ecco finalmente il momento: la serie Samsung Galaxy S25 è realtà. I nuovi modelli S25, S25+ ed S25 Ultra sono ufficiali con tutte le loro specifiche di livello e con un design sottile e resistente, leggermente più tondeggiante rispetto ai modelli Galaxy S24, soprattutto nel caso di Galaxy S25 Ultra.

Samsung ha migliorato l’aspetto relativo all’intelligenza artificiale ed ha introdotto delle soluzioni che mirano alla sostenibilità nel futuro.

Galaxy S25 Series: la potenza dell’AI

Grazie alla piattaforma Snapdragon 8 Elite for Galaxy, i nuovi dispositivi offrono prestazioni eccezionali, gestendo operazioni AI avanzate direttamente sullo smartphone. One UI 7, basata su Android 15, introduce strumenti innovativi come Cerchia e Cerca, che permette di riconoscere oggetti e informazioni dallo schermo, e ricerche vocali intelligenti in Galleria.

La serie include inoltre Gemini, l’AI di Google, per gestire app e funzionalità con semplici comandi vocali, garantendo un’esperienza fluida e interconnessa tra app Samsung, Google e di terze parti.

Fotografia: dettagli mai visti prima

Il Galaxy S25 Ultra porta la fotografia a un livello superiore con una nuova fotocamera ultra grandangolare da 50MP, miglioramenti per le foto notturne e strumenti avanzati come:

HDR a 10 bit , per una gamma di colori più ricca e realistica;

, per una gamma di colori più ricca e realistica; Diaframma Virtuale , per regolare la profondità di campo;

, per regolare la profondità di campo; Editing audio nei video , per rimuovere rumori indesiderati;

, per rimuovere rumori indesiderati; Studio ritratti, che consente di creare avatar realistici con nuove opzioni di personalizzazione.

Promozione fino al 6 febbraio: compra un Galaxy S25, ottieni il doppio dell’archiviazione

C’è un’offerta che andrà avanti solo fino al 6 febbraio con gli utenti che potranno comprare uno dei tre dispositivi beneficiando del doppio dello spazio di archiviazione non pagandolo a prezzo pieno.

Ad esempio, comprando un Galaxy S25 Ultra da 1 TB, anziché pagarlo 1859 € come indica il listino, lo si potrà pagare 1619 €, il prezzo del modello da 512 GB.

Schede tecniche complete

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 è lo smartphone tra i tre con il display più piccolo e in Full HD+. Sono comunque ottime le sue capacità in quanto il processore è lo stesso. La memoria arriva ad un massimo di 512 GB mentre le fotocamere si spingono fino a 50 MP. La scheda tecnica parla da sé:

Display: 6,2″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080, 1-120Hz, Vision Booster;

6,2″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080, 1-120Hz, Vision Booster; Chipset: Snapdragon 8 Elite for Galaxy;

Snapdragon 8 Elite for Galaxy; Memoria: RAM: 12GB; Archiviazione: 128GB/256GB/512GB;

Fotocamere: Anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°; Posteriori: Principale: 50MP, f/1,8, FOV 85°, OIS; Ultra grandangolare: 12MP, f/2,2, FOV 120°; Teleobiettivo: 10MP, f/2,4, zoom ottico 3x, OIS;

Batteria: 4.000mAh, ricarica 25W (65% in 30 minuti), wireless 2.0;

4.000mAh, ricarica 25W (65% in 30 minuti), wireless 2.0; Resistenza: IP68;

IP68; Dimensioni e peso: 146,9×70,5×7,2mm, 162g;

Samsung Galaxy S25+

Praticamente la versione “maxata” di Galaxy S25: questo è Galaxy S25+, dispositivo che vede crescere la diagonale del display ma non tutte le altre speci specifiche che infatti sono praticamente uguali tranne nel caso della batteria che aumenta di 900 mAh. Ecco l’elenco delle specifiche:

Display: 6,7″ WQHD Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440, 1-120Hz, Vision Booster, Adaptive Tone;

6,7″ WQHD Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440, 1-120Hz, Vision Booster, Adaptive Tone; Chipset: Snapdragon 8 Elite for Galaxy;

Snapdragon 8 Elite for Galaxy; Memoria: RAM: 12GB; Archiviazione: 256GB/512GB;

Fotocamere: Anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°; Posteriori: Principale: 50MP, f/1,8, FOV 85°, OIS; Ultra grandangolare: 12MP, f/2,2, FOV 120°; Teleobiettivo: 10MP, f/2,4, zoom ottico 3x, OIS;

Batteria: 4.900mAh, ricarica 45W (65% in 30 minuti), wireless 2.0;

4.900mAh, ricarica 45W (65% in 30 minuti), wireless 2.0; Resistenza: IP68;

IP68; Dimensioni e peso: 158,4×75,8×7,3mm, 190g;

Samsung Galaxy S25 Ultra

È questo il vero top di gamma dell’intera serie: Galaxy S25 Ultra. Samsung ha pensato a tutto, con una diagonale schermo ancora più ampia e con uno spazio di archiviazione è in grado di arrivare fino a 1 TB. Oltre a tutto ciò, si può beneficiare anche di un sensore principale da 200 MP nonché di un sensore periscopico con zoom 5x ottico.

Display: 6,9″ WQHD Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440, 1-120Hz, Vision Booster, Anti-Reflection;

6,9″ WQHD Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440, 1-120Hz, Vision Booster, Anti-Reflection; Chipset: Snapdragon 8 Elite for Galaxy;

Snapdragon 8 Elite for Galaxy; Memoria: RAM: 12GB; Archiviazione: 256GB/512GB/1TB;

Fotocamere: Anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°; Posteriori: Principale: 200MP, f/1,7, FOV 85°, OIS; Ultra grandangolare: 50MP, f/1,9, FOV 120°; Teleobiettivo: 10MP, f/2,4, zoom ottico 3x, OIS; Tele periscopico: 50MP, f/3,4, zoom ottico 5x, OIS;

Batteria: 5.000mAh, ricarica 45W (65% in 30 minuti), wireless 2.0;

5.000mAh, ricarica 45W (65% in 30 minuti), wireless 2.0; Resistenza: IP68;

IP68; Materiali: frame in titanio, Gorilla Armor 2;

frame in titanio, Gorilla Armor 2; Dimensioni e peso: 162,8×77,6×8,2mm, 218g;

Prezzi e disponibilità

Questi sono i prezzi di listino ufficiali di tutti e tre i terminali disponibili da oggi 22 gennaio: