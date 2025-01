Nothing dovrebbe tenere un evento il prossimo 4 marzo ma l’azienda non ha confermato ufficialmente nessun dettaglio. Le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane lasciano intendere che non ci saranno cambiamenti dell’ultimo minuto; quindi, possiamo considerare come attendibili le informazioni trapelate.

Durante l’evento, Nothing dovrebbe sollevare il sipario sui nuovi Phone (3a) e Phone (3a) Plus. I due dispositivi si configurano come i flagship dell’azienda e grazie al lavoro incessante dei leaker, possiamo scoprire maggiori dettagli sulla loro scheda tecnica.

Stando a quanto condiviso da gadget_bits su X (ex Twitter), i due terminali condivideranno parte della scheda tecnica anche se non è del tutto chiaro quali saranno i punti di contatto. Per il momento, possiamo conoscere solo alcuni dettagli sul Phone (3a).

Nothing presenterà la nuova famiglia Phone (3a) molto presto, la data di lancio potrebbe essere già stata fissata dall’azienda

🚨 Exclusive Nothing Phone (3a)

Model number A059 – Snapdragon 7s Gen 3

– 6.8" FHD+ AMOLED 120hz display

– 50mp +50mp 2x telephoto +8mp UW

– 32mp front

– 5000mAh battery

– 45W fast charging

– NFC, Glyph lights

– Nothing OS 3.1 based on Android 15 Worldwide launch on March 4 pic.twitter.com/1ixtDGmGzl — Gadget Bits (@gadget_bits) January 28, 2025

Lo smartphone sarà caratterizzato dalla presenza di un display AMOLED da 6,8 pollici. Il pannello sarà dotato di una risoluzione FHD+ con un refresh rate adattivo da 120Hz. Le prestazioni del device saranno garantite dal SoC Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm. Il sistema potrà contare su fino a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno a disposizione degli utenti.

Passando al comparto fotografico, ci aspettiamo la presenza di tre ottiche invece che le due presenti sul modello precedente. Il sensore principale da 50MP potrà contare sul supporto di uno stabilizzatore ottico OIS. Il trio di camere sarà completato da sensore ultra-wide da 8MP e da un teleobiettivo da 50MP. La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida cablata a 45W garantendo ampia autonomia agli utenti.

Dal punto di vista software, il sistema operativo sarà basato su Android 15 con l’interfaccia proprietaria Nothing OS 3.1. Immancabili i LED Gliph che caratterizzeranno tutta la parte posteriore. Non resta che attendere maggiori dettagli che permetteranno di definire meglio la scheda tecnica del device.