Treni: Frecciarossa torna sulla tratta Milano-Parigi, si parte l'1 Aprile

Chi è solito a spostarsi da Milano a Parigi, sta per avere una nuova opportunità dall’1 aprile 2025. Trenitalia ha comunicato che i treni Frecciarossa potranno infatti svolgere di nuovo la tratta che fu bloccata ad agosto 2023.

I lavori sono infatti terminati e ora si può riprendere a viaggiare attraverso i confini italiani per arrivare in terra francese. I prezzi saranno accessibili per tutti e ci saranno diversi orari disponibili per le partenze, con passaggi anche in altre città francesi. In basso ci sono tutti i dettagli del caso.

Orari, fermate e costi del viaggio con Frecciarossa

Per raggiungere Parigi da Milano con il Frecciarossa serviranno circa 7 ore, con due corse giornaliere in entrambe le direzioni:

Partenze da Milano: ore 6:25 e 15:53;

ore 6:25 e 15:53; Partenze da Parigi: ore 7:30 e 15:20.

La corsa di ritorno passerà attraverso diverse fermate. La prima sarà a Lione per poi passare da Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino.

Anche in Francia ci sono novità con Frecciarossa

Dal prossimo 15 giugno 2025 ci saranno importanti novità: sarà possibile infatti raggiungere Marsiglia da Parigi su un treno Frecciarossa. Basteranno 3 ore e 20 minuti, con quattro corse giornaliere. Il treno effettuerà le fermate a Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence per poi passare anche per Marsiglia Saint-Charles.

L’obiettivo ora è andare in ripresa rispetto al passato, con queste novità che rientrano all’interno di un piano. Il gruppo Ferrovie dello Stato infatti vuole assolutamente aumentare la sua presenza a livello internazionale e a quanto pare Trenitalia sarà viatico importante per arrivarci.

Questo è sicuramente un nuovo modo per connettere l’Italia con i paesi stranieri, soprattutto quelli vicini. Utilizzare il treno per recarsi in Francia potrebbe essere una grande risorsa anche per chi ha voglia di visitare un posto. Coloro che invece hanno necessità di lavoro, avranno una nuova freccia da scoccare, potendo raggiungere Parigi nel più breve tempo possibile anche senza prendere l’aereo.