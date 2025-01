Apple: ufficiali iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3 e watchOS 11.3

C’era tanta attesa per il lancio dei nuovi aggiornamenti di casa Apple che riguardano iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e molto altro. Il gigante di Cupertino ha rilasciato tutto proprio durante le ultime ore della giornata di ieri, migliorando nettamente l’esperienza degli utenti. Il periodo di test è terminato e dunque ora le nuove funzionalità promesse sono arrivate insieme anche alla correzione di bug e miglioramenti di alto livello sulla sicurezza.

iOS 18.3 e iPadOS 18.3

Tra le novità di iOS 18.3 e iPadOS 18.3 spicca il potenziamento di Apple Intelligence, ora attivata di default sui dispositivi compatibili come iPhone 15 Pro e iPad mini 7. Questa funzione consente un utilizzo più intuitivo delle capacità di intelligenza artificiale integrate.

Modifiche principali:

Visual Intelligence : sugli iPhone 16, la fotocamera è in grado di riconoscere piante, animali e di creare eventi in calendario direttamente da immagini;

: sugli iPhone 16, la fotocamera è in grado di riconoscere piante, animali e di creare eventi in calendario direttamente da immagini; Notifiche aggiornate : i riepiloghi delle notifiche per le categorie Notizie e Intrattenimento sono temporaneamente sospesi per migliorare la qualità delle informazioni;

: i riepiloghi delle notifiche per le categorie Notizie e Intrattenimento sono temporaneamente sospesi per migliorare la qualità delle informazioni; App Calcolatrice : torna la possibilità di ripetere l’ultima operazione premendo due volte il tasto uguale;

: torna la possibilità di ripetere l’ultima operazione premendo due volte il tasto uguale; Sfondo Black Unity: un nuovo design celebra la collezione dedicata alla comunità nera.

macOS 15.3 Sequoia

Con l’introduzione di Genmoji, macOS 15.3 offre la possibilità di creare emoji personalizzati direttamente nell’app Messaggi. L’aggiornamento include inoltre miglioramenti al sistema di notifiche, in linea con iOS, e importanti patch di sicurezza.

watchOS 11.3 e altri aggiornamenti

Per gli utenti di Apple Watch, arriva un nuovo quadrante dedicato alla collezione Black Unity. Inoltre, l’aggiornamento corregge diversi bug e migliora la stabilità generale.

Altri aggiornamenti:

tvOS 18.3 introduce correzioni di sistema per Apple TV;

HomePod riceve aggiornamenti di sicurezza per migliorare le prestazioni;

visionOS 2.3 si concentra su bug fix e stabilità.

Sicurezza migliorata

Gli aggiornamenti includono oltre 25 correzioni di vulnerabilità, tra cui falle critiche in CoreMedia, WebKit e AirPlay. Come sempre l’invito di Apple è quello di installare presto questi nuovi aggiornamenti, in quanto garantiscono la protezione di ogni dato e di ogni dispositivo.