Le recensioni online sono uno strumento fondamentale. Quest’ultime contribuiscono alla realizzazione della reputazione digitale. Tale elemento è particolarmente importante per guidare le decisioni dei consumatori. Eppure, dietro l’apparente trasparenza di piattaforme come Google, si nasconde una piaga sempre più diffusa. Ovvero quella delle recensioni false. Può capitare di leggere valutazioni entusiastiche per un locale, solo per scoprire che l’esperienza reale è ben lontana dalle aspettative.

Google interviene sulle opinioni fake

Il problema delle recensioni falsificate non è solo una questione di delusione personale. Implica anche una serie di implicazioni molto più gravi. Da un lato, danneggia la fiducia dei consumatori nei sistemi di valutazione online. Dall’altro, crea una competizione sleale che penalizza le aziende oneste. Google, consapevole della portata del problema, ha intrapreso una serie di iniziative. Ciò con lo scopo di contrastare il fenomeno.

Per far ciò l’azienda di Mountain View ha deciso di far leva sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo dell’intervento è rendere le recensioni uno strumento autentico e affidabile. Quest’ultimo è in grado di riflettere esperienze reali. A tal proposito, nel Regno Unito, Google ha annunciato una stretta contro le aziende che ricorrono a recensioni fasulle. Adottando misure più severe per proteggere sia i consumatori sia i concorrenti leali.

Tra le novità introdotte c’è la sospensione della possibilità di lasciare recensioni per le aziende coinvolte in pratiche scorrette. Nei casi più gravi, Google provvederà a rimuovere tutte le recensioni esistenti per un determinato periodo. Oltre che segnalare chiaramente i profili delle attività commerciali sospette. Per quanto riguarda gli utenti, chi verrà sorpreso a pubblicare feedback falsi potrebbe essere bandito dalla piattaforma. Con la cancellazione della cronologia delle recensioni.

Tali azioni di Google, seppur focalizzate al momento sul mercato britannico, segnano un passo importante nella lotta contro le recensioni fraudolente. La sfida, però, resta complessa. Per garantire un sistema realmente trasparente, sarà necessario estendere tali misure ad altri paesi e monitorare costantemente l’evoluzione del fenomeno.