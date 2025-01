Gli sviluppatori di Xiaomi stanno lavorando sul prossimo major update per il sistema operativo proprietario del gruppo. L’aggiornamento software è conosciuto come HyperOS 2.1 e il rilascio globale sembra essere ormai molto vicino.

Xiaomi ha dato precedenza al mercato interno rilasciando HyperOS 2.1 per gli utenti cinesi in possesso di uno dei flagship dell’azienda. Tuttavia, i tempi sono ormai maturi per l’arrivo del sistema operativo aggiornato anche sui device internazionali.

Stando ad alcune indiscrezioni emerse in queste ore, l’azienda potrebbe tenere un evento dedicato per il roll-out a livello globale entro febbraio 2025. Il sistema operativo sarebbe già pronto e ultimato e mancherebbe solo l’ufficialità da parte del brand.

Possiamo immaginare che il rilascio procederà a scaglioni, come sempre in questi casi. Si partirà da un numero limitato di modelli per poi includere una porzione sempre più grande dei dispositivi supportati. Xiaomi partirà dai dispositivi top di gamma come Xiaomi 14 Ultra per poi aggiornare anche gli altri modelli della famiglia e i top di gamma delle precedenti generazioni.

Entrando maggiormente nello specifico, alcuni leaker sono venuti a conoscenza del numero di una possibile versione del firmware OS2.0.100.0.VNAMIXM. Questo codice alfanumerico si riferisce alla variante di HyperOS 2.1che arriverà su Xiaomi 14 Ultra a livello global.

Tra le novità attese c’è certamente una nuova interfaccia utente che consentirà di migliorare l’usabilità del device. In particolare, Xiaomi ha ridisegnato il Centro di Controllo introducendo nuove icone e un posizionamento diverso degli elementi.

Ci sono novità per l’usabilità della fotocamera con ottimizzazioni software in grado di aumentare la qualità degli scatti. L’Intelligenza Artificiale rappresenta il cuore del sistema operativo con strumenti dedicati a supportare gli utenti in ogni attività. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.