Apple e Samsung si sfidano: si punta al primo smartwatch che misura la glicemia

Apple e Samsung a breve potrebbero portare agli utenti diabetici la possibilità di monitorare lo zucchero nel sangue con uno smartwatch. La sfida che vede protagoniste entrambe le aziende leader nel mondo della tecnologia è di quelle veramente interessanti, forse come mai negli ultimi 10 anni.

La tecnologia in arrivo sugli smartwatch di Apple e Samsung

L’unico modo che al momento hanno le persone affette da diabete per monitorare la loro glicemia e quello alla vecchia maniera. Direttamente sul dito viene fatta una piccola puntura con un ago per prelevare una goccia di sangue che verrà posizionata in un secondo momento su una striscia reattiva. Sarà il glucometro infine ad analizzare ciò che ha raccolto la striscia, tirando fuori il livello di zucchero presente nel sangue.

Tutto ciò risulta costoso e doloroso ed è per questo che sia Samsung che Apple stanno lavorando tanto. Basteranno, secondo quanto riferito dalle indiscrezioni, dei semplici sensori ottici nello smartwatch per poter monitorare il livello di zucchero presente nel sangue.

Un sistema simile potrebbe inviare notifiche agli utenti in caso di valori anomali:

Iperglicemia : zucchero nel sangue troppo alto, con rischi per occhi, reni e cuore;

: zucchero nel sangue troppo alto, con rischi per occhi, reni e cuore; Ipoglicemia: zucchero nel sangue troppo basso, che può causare perdita di coscienza o coma, prevenibile consumando bevande zuccherate o cibi dolci.

Samsung accelera, Apple si prepara

Durante il Samsung Health Forum a San Jose, il Senior Vice President Hon Pak ha dichiarato che l’azienda sta facendo grandi passi avanti nello sviluppo della tecnologia per il Galaxy Watch. Ha definito il sistema non invasivo per la glicemia un “game changer”, sottolineando il potenziale di questa innovazione per migliorare la qualità della vita di milioni di persone.

Apple, dal canto suo, ha lavorato per anni a un sensore simile per l’Apple Watch. Sebbene non sia ancora chiaro se la tecnologia sarà pronta in tempo per l’Apple Watch Series 11, il colosso di Cupertino spera di integrarla al più presto.

Un mercato in crescita

Il primo produttore a lanciare uno smartwatch con questa tecnologia potrebbe ottenere un vantaggio competitivo significativo. Con milioni di diabetici che necessitano di monitorare i propri livelli di zucchero più volte al giorno, la domanda per dispositivi capaci di eliminare aghi e strisce potrebbe esplodere.

La corsa tra Samsung e Apple non è solo una questione di innovazione tecnologica, ma potrebbe cambiare radicalmente il panorama dei dispositivi indossabili.