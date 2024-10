La tecnologia, e di conseguenza, dispositivi come smartphone o smartwatch vengono ormai utilizzati anche per il monitoraggio della salute. Non a caso, infatti, nel corso degli ultimi anni le grandi aziende costruttrici, grazie a team di esperti, sono riuscita a realizzate tecnologie innovative che aiutano gli utenti a monitorare alcuni importanti parametri legati alla salute. Tra queste, il colosso Apple è sicuramente una di quelle che è riuscita ad ottenere ottimi risultati anche in questo ambito.

Il colosso di Cupertino starebbe lavorando ormai da diversi mesi su un innovativo sistema che consentirebbe di semplificare una delle malattie ormai comunemente diffusa, ovvero il diabete.

Apple: al lavoro per il monitoraggio del diabete

Utilizzare i dispositivi smart ormai non è solamente una soluzione legata esclusivamente ad un hobby o al lavoro. Secondo quanto diffuso nei giorni scorsi da un giornalista di Bloomberg, ormai da anni Apple è al lavoro su un innovativo sistema di monitoraggio del glucosio. L’obiettivo sarebbe infatti quello di mettere a disposizione degli utenti un sistema non invasivo che potrebbe dunque sostituire le attuali modalità di monitoraggio.

Quale paziente, al giorno d’oggi, non sarebbe disposto ad utilizzare uno strumento in grado di misurare il grado di glicemia nel sangue con una soluzione del tutto meno invasiva? Non si esclude che inizialmente Apple possa decidere di lanciare sul mercato uno strumento più adatto alla prevenzione. Come sappiamo, intervenire tempestivamente con semplici pratiche preventive dovrebbe diventare l’obiettivo di tutti i cittadini.

Secondo quanto diffuso, Apple avrebbe anche lavorato sulla progettazione di un’app, sviluppata e testata sui propri dipendenti, per consentire la registrazione del cibo assunto per poi collegare i dati a monitor della glicemia di terzi. Non ci resta dunque che attendere ulteriori e importanti novità per capire a cosa sta lavorando l’azienda Apple e quando potrebbe arrivare realmente sul mercato.