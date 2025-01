Se siete in possesso di uno smartphone 5G e avete intenzione di sfruttare appieno le potenzialità del vostro dispositivo ovviamente ciò che dovete fare è sottoscrivere una promozione che includa tale connettività tra le sue caratteristiche, il mercato italiano della telefonia è colmo di possibilità in tal senso e garantisce davvero tante opzioni, una tra queste è rappresentata dal provider telefonico 1Mobile il quale da poco ha attivato questa tipologia di connettività e per l’occasione ha lanciato una promozione davvero conveniente che potrebbe risultare interessante a tutti coloro che desiderano sfruttare la connettività di quinta generazione senza spendere cifre esagerate ogni mese.

Cosa offre

La promozione in questione come potete leggere offre delle caratteristiche davvero competitive, garantisce 150 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati e 50 SMS verso tutti i numeri nazionali, il costo da pagare sarà di cinque euro per il primo mese e di 6,99 € al mese a partire dal rinnovo successivo, come potete leggere il costo di attivazione e completamente gratuito per coloro che effettuano la portabilità da tutti gli operatori, l’unico costo aggiuntivo sarà un contributo per la nuova Sim da inserire nel vostro dispositivo, si tratta dunque di una promozione davvero competitiva dal momento che consente di accedere a un quantitativo di giga decisamente godibile ad un costo non esagerato.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per poi procedere all’attivazione direttamente online, attenzione però dal momento che la promozione in questione verrà rimossa a partire dal 31 gennaio ultimo giorno utile per la sua sottoscrizione.

Nel caso foste interessati, dunque non perdete tempo e procedete all’attivazione, allo stato attuale si tratta di una delle migliori promozioni presente in circolazione dal momento che offre tutto il necessario senza numerosi vincoli, la portabilità infatti è garantita e gratuita praticamente da tutti gli operatori, caratteristica piuttosto poco comune in questo mercato.