D’ora in avanti, quando utilizzate il vostro smartphone, dovrete prestare attenzione ad un pericolo in più, nella fattispecie parliamo di un rischio che tutti gli utenti di Internet corrono da sempre da quando questo nuovo strumento è entrato nei salotti delle case di ognuno di noi, a cambiare in questo caso è la modalità con la quale questo pericolo si muove tra gli utenti, stiamo parlando delle truffe online che da un po’ di mesi non si diffondono più tramite i classici mezzi comunicativi come SMS o mail, hanno infatti cambiato mezzo sfruttando qualcosa di un po’ più efficace, stiamo parlando di WhatsApp.

I truffatori sembrano essersi resi conto che utilizzare il noto social di messaggistica può essere molto più redditizio rispetto ai comuni metodi di comunicazione dal momento che quest’ultimo consente di contattare una platea di utenti decisamente più vasta rispetto agli altri mezzi e dunque di aumentare le probabilità di successo in maniera direttamente proporzionale, ecco perché molti utenti ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi dietro i quali però si cela una truffa, diamo insieme un’occhiata per poterci rendere conto del pericolo e imparare ad evitarlo.

Messaggi strani da numeri strani

questi messaggi arrivano da strani numeri con delle caratteristiche abbastanza conservate che ci permettono di riconoscerli e dunque di evitare la truffa, si tratta in primis di numeri sconosciuti con i quali non condividiamo nessun gruppo e che hanno un prefisso decisamente poco comune in Italia, come se non bastasse tramite WhatsApp, possiamo vedere che questi numeri arrivano da un paese decisamente inaspettato come Nigeria o Sudafrica, in più generalmente esordiscono con un messaggio che richiede la vostra attenzione o del tempo per poter parlare, se riscontrate tutte queste caratteristiche potete stare certi al 100% di avere davanti un tentativo di truffa bello e buono e la cosa migliore da fare è non rispondere e cestinare immediatamente il messaggio, magari bloccando anche l’utente che vi ha scritto onde evitare ulteriori contatti.