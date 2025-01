Google Pixel 8a è lo smartphone che gli utenti devono correre ad acquistare nel momento in cui sono interessati ad un prodotto di fascia media, che sia ugualmente in grado di garantire ottime prestazioni, sia in termini di processore/display, che fotografia generale.

Il dispositivo in questione ha dimensioni complessivamente inferiori alla media, infatti il suo peso è di 188 grammi, raggiungendo nel contempo 152,1 x 72,7 x 8,9 millimetri, e la sua completa/totale resistenza all’acqua o agenti atmosferici. Sotto il cofano si può trovare un processore Google Tensor G3, octa-core con frequenza di clock a 3 Ghz, con GPU Immortalis-G715s MC10, che viene affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (sfortunatamente non espandibile tramite microSD).

Il dispositivo presenta un comparto fotografico, considerando tutto, davvero di ottima qualità, a conti fatti nella parte posteriore si trovano due sensori: principale da 64 megapixel, con scatti da 9238 x 6928 pixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 13 megapixel, capace comunque di garantire una apertura F2.2 ed un angolo di visione che può raggiungere i 120 gradi.

Il dispositivo presenta un comparto fotografico, considerando tutto, davvero di ottima qualità, a conti fatti nella parte posteriore si trovano due sensori: principale da 64 megapixel, con scatti da 9238 x 6928 pixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 13 megapixel, capace comunque di garantire una apertura F2.2 ed un angolo di visione che può raggiungere i 120 gradi. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, ecco arrivare il sensore da 13 megapixel, ottimo per la maggior parte degli scatti, e delle riprese. I video vengono registrati al massimo in 4K a 60fps, con connettività WiFi 802.11 6e (dual-band), senza dimenticarsi comunque di bluetooth 5.3 con A2DP/LE, NFC e chip GPS integrato.