Xiaomi Redmi Watch 5 è uno smartwatch che abbraccia la fascia media del proprio settore, un dispositivo dotato di un display AMOLED da 2,07 pollici di diagonale, perfetto per riuscire a godere di ottime prestazioni generali, puntano fortissimo anche sulla autonomia generale.

Il prodotto, stando a quanto dichiarato dall’azienda, dovrebbe riuscire a garantire circa 24 giorni di utilizzo continuativo, potendo comunque affidarsi anche al chip GPS integrato per il tracciamento degli spostamenti direttamente al polso, senza doversi affidare sempre e soltanto allo smartphone. E’ completamente impermeabile fino a 5 ATM, in modo da poterlo immergere in profondità senza preoccupazioni di vario genere, per un tempo massimo di 30 minuti.

Collegatevi subito a questo link per avere le offerte Amazon ed i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Xiaomi Redmi Watch 5: sconto da pazzi su Amazon

Lo smartwatch può essere acquistato su Amazon con un risparmio assolutamente degno di nota, rispetto al listino iniziale di 199 euro ed il prezzo degli ultimi 30 giorni di 99 euro. A tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter versare solamente 99 euro per il suo acquisto, almeno per quanto riguarda la variante con colorazione bianca, e cassa realizzata direttamente in alluminio. Potete acquistarlo qui.

Le funzioni cui gli utenti possono accedere non cambiano rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, parliamo a tutti gli effetti di monitoraggio della frequenza cardiaca e percentuale di ossigeno nel sangue (comunemente definita SpO2), oltre a misurazione di passi, distanze percorse, calorie bruciate e tutto ciò che ruota attorno al benessere. Il prodotto è compatibile sia con Android che con iOS, a prescindere quindi dal brand del vostro smartphone, lo potrete utilizzare senza alcun problema o difficoltà.

Il cinturino è facilmente intercambiabile, potendo eventualmente acquistare uno dei tanti modelli e varianti che si riescono a trovare online, sia originali che non, anche disponibili a prezzi più bassi del normale.