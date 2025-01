Samsung di recente ha svelato il Galaxy S25 Edge durante l’evento GalaxyUnpacked 2025. Un dispositivo che punta tutto su uno spessore inferiore ai 7mm. La sua presentazione però pare non abbia soddisfatto pienamente le aspettative. I giornalisti presenti, ad esempio, non hanno avuto l’opportunità di testare il nuovo smartphone dal vivo. Un’assenza che ha lasciato spazio a molti interrogativi, soprattutto in merito alle specifiche tecniche.

Galaxy S25 Edge: caratteristiche sotto esame, vale davvero la pena?

Una delle delusioni maggiori riguarda la batteria. Infatti, secondo i dati del database della China Quality Certification, il Galaxy S25 Edge sarà dotato di una batteria da 3.900mAh (3.786mAh nominali), con supporto alla ricarica rapida da 25W. Questo valore appare modesto per uno smartphone di fascia alta. Specialmente se paragonato alle indiscrezioni iniziali che suggerivano una capacità compresa tra 4.700 e 5.000mAh. L’evidente compromesso sembra essere legato alla scelta di un design ultrasottile. Eppure molti si chiedono se questa caratteristica estetica sia sufficiente a giustificare una batteria così ridotta.

Oltre alla batteria, anche il comparto fotografico suscita dubbi. Il Galaxy S25Edge avrà solo due fotocamere posteriori. Seguendo così un approccio simile a quello di iPhone 16. In più, potrebbe mancare un teleobiettivo, una mancanza che potrebbe pesare su chi cerca uno smartphone completo sotto ogni aspetto. Con un prezzo atteso tra quello del GalaxyS25+ e dell’S25 Ultra, la domanda sorge spontanea. Ovvero vale davvero la pena investire su questo nuovo smartphone?

Ad ogni modo, Samsung sembra posizionare il GalaxyS25 Edge come un esperimento di design. La disponibilità limitata a pochi mercati a partire da aprile conferma questa ipotesi. È possibile infatti che l’azienda voglia sondare il terreno prima di puntare su una strategia più ampia. L’idea di uno smartphone ultraleggero e sottile potrebbe attrarre una nicchia specifica di consumatori. Ma resta da capire se un design accattivante sia sufficiente a compensare alcune mancanze tecniche.