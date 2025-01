Per gli appassionati della tecnologia e soprattutto degli smartphone, l’altro ieri è stata una giornata importante, Samsung e infatti presentato la sua ultima linea di dispositivi top di gamma mostrando al mondo Samsung Galaxy S25, Dunque, l’ultima generazione dei suoi smartphone di fascia altissima che si è presentata in tre varianti, una standard, una Plus e una Ultra, ovviamente i dispositivi hanno portato con loro una ventata di rinnovamento e innovazione davvero importante come succede di consueto quando Samsung presenta i suoi nuovi dispositivi di punta, nonostante tutto però c’è una piccola informazione che agli occhi dei meno attenti può essere passata sottobanco, ma che risulta allo stesso tempo importante, vediamola insieme.

Per quanti anni saranno aggiornati

Da sempre gli aggiornamenti degli smartphone sono una tematica abbastanza discussa, ogni azienda segue una propria politica e Samsung è stata decisamente innovatrice in questo campo dal momento che nel 2022 fu la prima a garantire al rispettivo Galaxy S22, ben 4 anni di aggiornamenti maggiori di Android e 5 anni di patch di sicurezza, Per poi passare alla generazione S24 che ha addirittura garantito sette anni di aggiornamenti di Android con sette anni di patch di sicurezza.

Ovviamente ora la medesima domanda si sposta anche sull’ultimo arrivato per l’azienda coreana, a rispondere però è stata Samsung stessa che ha dichiarato che Galaxy S25, riceverà il medesimo trattamento del predecessore dunque sette anni di aggiornamenti maggiori di Android con sette anni di aggiornamenti di sicurezza, dunque rimanendo così le cose facendo un semplice conteggio, l’1 gennaio 2032 sarà la data in cui scadranno gli aggiornamenti di questo dispositivo che dovrebbe in teoria montare a bordo Android 22 e la OneUI 14, sempre che tali software non cambino nome.

Sicuramente questi numeri fanno un po’ impressione dal momento che sembrano davvero molto lontani, la vera domanda che però viene da porsi riguarda il dispositivo stesso, quanti Galaxy S25 arriveranno al 2032 ?