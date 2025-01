In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di rendere disponibile alcune nuove offerte per contrastare i suoi rivali. In particolare, sono state rese disponibili delle offerte rivolte a sfidare i rivali Vodafone, ho Mobile e Tiscali. Una di queste è TIM Wonder New ed ha un costo davvero molto basso. Vediamo qui di seguito tutte le offerte più convenienti.

TIM sfida i suoi rivali più agguerriti con tante nuove offerte di rilievo

In questi ultimi giorni sono state rese disponibili dall’operatore telefonico italiano TIM diverse offerte di rete mobile per contrastare alcuni dei suoi rivali, tra cui Vodafone, Tiscali e ho Mobile. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte sempre ad offerte di rete mobile estremamente convenienti, con un costo per il rinnovo mensile contenuto e con un buon bundle di traffico dati per navigare ogni mese in tutta tranquillità.

Una di queste offerte, come già accennato in apertura, è quella denominata TIM Wonder New. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 50 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione con una grande velocità pari a 250 mbps in download. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 9,99 euro al mese. Questa offerta è attivabile dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Tiscali e Noitel.

L’operatore ha poi reso disponibile un’altra offerta interessante è TIM Power Special VPro 5G. In questo caso, si tratta di un’offerta gemella rispetto a quella precedente. Abbiamo infatti sempre fino a 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 sms verso tutti i numeri sempre ad un costo di 9,99 euro al mese. In questo caso, però, l’offerta sarà attivabile dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori rivali Vodafone e ho Mobile.