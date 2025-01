Google e Samsung: partnership per i nuovi occhiali AR

Il futuro è adesso e a quanto pare le aziende ne stanno dando grande prova agli utenti. Google e Samsung rispettano in pieno tutto ciò: le ultime voci parlano di una collaborazione per lo sviluppo di un paio di occhiali a realtà aumentata.

A confermarlo è stato il presidente di Samsung, parlando di un progetto ancora in fase embrionale ma che rappresenterà un passo importante per tutte e due le società. Almeno per il momento non si conoscono particolari dettagli in merito, anche se qualcuno aveva ipotizzato un debutto proprio durante i prossimi mesi di quest’anno.

La competizione con Meta e il ruolo di Android XR

La collaborazione tra Samsung e Google arriva in un momento in cui l’industria degli occhiali AR è in fermento. Lo scorso anno, Meta ha presentato gli Orion, un progetto impressionante ma non destinato al mercato consumer. Nel frattempo, Google ha svelato Project Moohan, un visore di realtà mista basato su Android XR, il sistema operativo progettato per visori e occhiali smart.

Secondo Bloomberg, gli occhiali AR di Samsung e Google saranno strettamente legati all’ecosistema Android XR, contribuendo a consolidare il ruolo del sistema operativo nella realtà aumentata e virtuale.

Cosa aspettarsi dagli occhiali AR

Sebbene manchino dettagli precisi, si ipotizza che gli occhiali potrebbero riprendere alcune funzionalità viste in Project Moohan, adattandole a un dispositivo più compatto. Tra le possibilità:

Modalità AR avanzata per interagire con app come Google Maps;

per interagire con app come Google Maps; Esperienze immersive per contenuti video su YouTube o Google TV;

per contenuti video su YouTube o Google TV; Design minimale, in linea con l’estetica di occhiali smart.

Resta da vedere fino a che punto le due aziende spingeranno l’innovazione e quali saranno le applicazioni pratiche di questa tecnologia.

Al momento si tratta dunque di una conferma vera e propria in quanto Samsung avrebbe ratificato il tutto. Bisognerà vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.