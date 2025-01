OpenAI: miglioramenti per Canvas con nuove funzioni, aggiunto il modello o1

Arrivano costantemente grandi novità a bordo delle piattaforme di OpenAI legate all’intelligenza artificiale. Il mondo AI che ha visto nascere ChatGPT questa volta accoglie nuove migliorie per Canvas, modello utilizzato per la produzione di contenuti scritti che viene integrato con il modello avanzato 01. È proprio in questo modo che l’azienda intende migliorare dunque il modo di ragionare e interagire di Canvas.

Canvas e il modello o1: una combinazione avanzata

Fino ad oggi, il modello o1 era limitato alla generazione di output generali. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti dei piani Plus, Teams e Pro potranno utilizzarlo anche nella sandbox collaborativa di Canvas. Questa funzione sarà accessibile selezionando il modello o1 dall’elenco e attivando Canvas tramite il comando /canvas o l’icona degli strumenti.

Il modello o1, noto per le sue capacità di ragionamento avanzato, promette di migliorare significativamente l’efficienza nella gestione di attività complesse, rendendo Canvas uno strumento ancora più potente per sviluppatori, creatori di contenuti e professionisti.

Supporto ampliato per il rendering di codice

Un’altra novità riguarda il supporto al rendering di HTML e React, che si aggiunge alla già ampia compatibilità con linguaggi come JavaScript, Python, TypeScript, Java, C++ e PHP. Questo aggiornamento semplifica la gestione di progetti complessi, rendendo Canvas un ambiente versatile sia per sviluppatori esperti che per team collaborativi.

Accessibilità e piani futuri

Canvas diventa ora disponibile anche nell’app desktop di ChatGPT per macOS, ampliando la sua accessibilità. Questa versione sarà utilizzabile da tutti gli utenti, incluso chi utilizza il piano gratuito. Tuttavia, l’accesso al modello o1 resterà esclusivo per gli abbonati ai piani a pagamento.

Prima di questo aggiornamento, Canvas era utilizzabile solo tramite la versione web di ChatGPT. OpenAI ha confermato che gli abbonati ai piani Enterprise ed Edu riceveranno il supporto al modello o1 e al rendering avanzato nelle prossime settimane.

Al momento, OpenAI non ha fornito dettagli su un eventuale rilascio di Canvas per dispositivi mobili o per il sistema operativo Windows, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori sviluppi.