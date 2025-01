In questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una delle migliori occasioni dell’ultimo periodo, con la quale riuscire a spendere relativamente poco sull’acquisto di uno dei migliori tablet attualmente in circolazione, Apple iPad Air può essere vostro con un risparmio assolutamente fuori dal normale su Amazon.

Il modello di cui vi parliamo prevede una diagonale dello schermo di 11 pollici, possiamo considerarlo come la variante entry level della line-up “Air”, in quanto presenta 128GB di memoria interna integrata (che ricordiamo non è espandibile con l’ausilio di una microSD), ed allo stesso tempo permette di collegarsi alla rete internet solo tramite il WiFi di casa, non supportando eSIM di vario genere. Il tutto appoggiandosi comunque al chip più recente e performante, quale è l’Apple M2 di ultima generazione, tralasciando l’Apple M4 che troviamo invece sulle varianti “Pro”.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva sul vostro smartphone con le migliori offerte, solo iscrivendovi al canale Telegram dedicato alle promozioni.

Apple iPad Air: la promozione su Amazon che nessuno si aspettava

Acquistare un Apple iPad Air non è più cosa per pochi, la nuova promozione è stata in grado di sdoganarlo fino a raggiungere un numero sorprendentemente ampio di utenti in Italia e nel mondo. In questi giorni infatti potrà essere vostro con una spesa da sostenere pari a soli 651,99 euro, con un risparmio di 68 euro sul valore consigliato di 719 euro. Aprite questo link per ordinarlo subito.

Nel momento in cui sceglierete di acquistarlo, ricordatevi che non supporta il FaceID, ma solamente il touch ID sul tasto home centrale, con un comparto fotografico rappresentato dalla presenza di due sensori, entrambi da 12 megapixel, e che la connettività si appoggia quasi esclusivamente al WiFi 6E dual band, oltre a naturalmente chip GPS integrato e bluetooth per la connessione di accessori di vario genere.