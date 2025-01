La telecamera con IA che scova chi usa il cellulare alla guida

Diciamocelo, è facile cedere alla tentazione di rispondere a una chiamata o scrivere un messaggio mentre si è alla guida non pensando a quanto questo possa essere pericoloso. Basta un momento di distrazione. Ma, pensandoci, quanto vale la nostra vita rispetto a un messaggio che può probabilmente aspettare? Il Comune di Agliana ha deciso di prendere sul serio questa problematica. Per aumentare la sicurezza ha installato un sistema di telecamere intelligenza artificiale. Non si tratta di una telecamera qualsiasi, ma di un device capace di individuare i trasgressori del Codice della Strada. Si tratta di un dispositivo chiamato “Mobile Phone & Seat Belt Detection”, che può anche monitorare il traffico sia di giorno che di notte, senza fermarsi.

Il suo funzionamento seppur semplice è parecchio efficace. Le telecamere installate lungo le strade sono infatti in grado di catturare immagini o video delle auto in movimento. L’intelligenza artificiale analizza poi i comportamenti dei conducenti. Questa rileva l’uso improprio del cellulare alla guida o anche la mancanza della cintura di sicurezza. Così, se un automobilista compie una di queste azioni pericolose, il sistema lo segnala subito. La telecamera, quando raccoglie la prova, invia l’immagine alle autorità che procedono poi con le dovute verifiche.

Nuova telecamera: un occhio invisibile per la sicurezza

Il costo di ogni telecamera non è indifferente. Il sistema “Mobile Phone & Seat Belt Detection” ha un prezzo che si aggira attorno ai 25 mila euro, ma grazie a un accordo vantaggioso con il fornitore, il Comune di Agliana è riuscito a ottenerlo a metà prezzo. Come? Restituendo l’Autovelox che non veniva utilizzato adeguatamente sul territorio comunale. Questo investimento non ha lo scopo di fare cassa, come affermato dal vice sindaco, ma di garantire sicurezza stradale. Dopotutto, l’uso del cellulare alla guida è una delle principali cause di incidenti. Con un sistema con più di una telecamera che permette di individuare i trasgressori in tempo reale, Agliana dà un segnale forte: la sicurezza viene prima di tutto. L’introduzione di queste tecnologie non è solo un passo verso un futuro più sicuro, ma un invito a riflettere su quanto ciascuno di noi possa contribuire a migliorare la sicurezza stradale. Cosa siamo disposti a rischiare per un messaggio?