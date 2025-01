L’obbligo di casco, targa e assicurazione sono interventi introdotti per aumentare la sicurezza degli utenti. Allo stesso tempo, però hanno generato una serie di problemi. Secondo le associazioni di categoria tali interventi hanno prodotto dati preoccupanti. Tra cui un drastico calo nell’utilizzo dei monopattini in sharing. Con una riduzione dei noleggi pari al 30% in appena un mese dall’entrata in vigore delle nuove regole.

La confusione deriva in gran parte dalla mancanza di decreti attuativi che chiariscano i dettagli operativi delle normative. In tale scenario, le ripercussioni economiche sono significative. L’Alleanza per la mobilità sostenibile ha presentato dati preoccupanti. Tra cui una perdita di fatturato pari a 300 milioni di euro. Ciò entro il 2030. Con un impatto negativo anche sulle casse dello Stato. Quest’ultime vedranno un calo del gettito IVA di circa 62 milioni di euro nello stesso periodo. Non meno preoccupante è la ricaduta sull’occupazione. Si prevede una perdita di 1.200 posti di lavoro diretti. Oltre alla mancata creazione di altri 3.000. Ciò nei prossimi cinque anni.

In tale contesto, diventa cruciale intervenire tempestivamente. Trovando un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza stradale e quella di sostenere il settore. Quest’ultimo, infatti, ha già dimostrato di essere un pilastro della mobilità sostenibile. Chiarire le norme, semplificare i processi burocratici e incentivare l’uso dei monopattini elettrici potrebbe rappresentare una strategia vincente. Ciò al fine di mitigare gli effetti negativi e rilanciare il mercato.