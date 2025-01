Guida autonoma: il car sharing senza pilota in test a Brescia con le FIAT 500

La guida autonoma è sicuramente il futuro e a quanto pare in Italia ci sono già le prime prove. Stando a quanto riportato, a Brescia stanno per partire i test sul car sharing. Nella città lombarda infatti sono state portate delle FIAT 500 elettriche in grado di spostarsi senza l’ausilio del guidatore. Queste auto possono parcheggiarsi in maniera autonoma e raggiungere anche le stazioni di ricarica, oltre ovviamente a raggiungere il cliente che prenota la corsa.

L’iniziativa è stata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Comune di Brescia, nell’ambito del decreto “Smart Road”. Un progetto che porta la mobilità urbana a un livello più tecnologico e sicuro.

Come si svolgeranno i test

Le auto autonome potranno viaggiare fino a un massimo di 30 km/h. Ogni test prevede:

Un operatore di sicurezza a bordo , pronto a intervenire in caso di necessità;

, pronto a intervenire in caso di necessità; Una safety car che seguirà il veicolo, segnalando agli altri utenti della strada la presenza di un mezzo in sperimentazione;

che seguirà il veicolo, segnalando agli altri utenti della strada la presenza di un mezzo in sperimentazione; Un monitoraggio costante da remoto, attraverso una control room situata presso la sede di A2A.

L’area interessata include il centro storico e diverse zone di Brescia. I test saranno effettuati una o due volte al mese e si concluderanno entro novembre 2025.

Tecnologia e innovazione

La guida autonoma della 500 elettrica è resa possibile da un sistema sviluppato dal Politecnico di Milano. L’auto integra sensori avanzati, attuatori e algoritmi di intelligenza artificiale che imitano il comportamento umano, permettendole di muoversi in modo sicuro e preciso.

Ma non finisce qui. È in fase di sviluppo un sistema di ricarica wireless da 7 kW, pensato per eliminare del tutto l’intervento umano. Quando la batteria raggiungerà un livello critico, l’auto potrà dirigersi automaticamente verso una stazione di ricarica e rifornirsi in autonomia.