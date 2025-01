Smartphone dimenticati: più di 140 miliardi di euro nei cassetti delle persone

Vi siete mai chiesti quegli smartphone che avete nel cassetto in casa quanto potrebbero valere sul mercato? Probabilmente non troppo, anche se unitamente a tutti quelli che giacciono nei cassetti di tutti i cittadini europei potrebbero avere un valore altissimo. Le statistiche sviluppate da parte della Commissione Europea infatti hanno portato ad un numero assurdo: si parla di 140 miliardi di euro. Sarebbero infatti più di 700 milioni i dispositivi conservati in tutti i cassetti dei cittadini europei, con un valore medio che si aggirerebbe intorno ai 200 € per ogni smartphone.

Ovviamente tutto ciò non serve solo a stabilire quanto potrebbero guadagnare le persone vendendo il loro telefono dimenticato. Le stime prodotte infatti servono anche a generare un po’ di sensibilizzazione in merito al discorso ambientale. Tutti gli anni infatti gli utenti acquistano in genere dei nuovi smartphone, con i vecchi che dunque vengono dimenticati diventando dei rifiuti elettronici. Al loro interno ci sono metalli preziosi che potrebbero essere recuperati e resi di nuovo utili.

Il problema degli smartphone dimenticati

Emma Lehikoinen, COO di Swappie, un’azienda che si occupa di ricondizionare iPhone, evidenzia un punto chiave: “Ogni dispositivo inutilizzato è un’opportunità persa. Recuperarli significa non solo ridurre i rifiuti, ma anche sbloccare un valore economico importante”.

Eppure, i dati parlano chiaro: meno del 5% degli smartphone inutilizzati viene raccolto e riciclato in Europa. Un’indagine condotta in Italia da Kantar per Swappie rivela che il 72% delle persone conserva i vecchi telefoni senza sapere cosa farne. Eppure, quei dispositivi rappresentano una risorsa sia economica che ambientale.

Dare nuova vita ai vecchi telefoni

Il ricondizionamento è una possibile soluzione: vecchi smartphone possono essere recuperati, riparati e rimessi in circolazione. Questo processo non solo riduce i rifiuti, ma contribuisce a un uso più responsabile delle risorse tecnologiche. Ogni dispositivo recuperato è un passo verso un’economia circolare, dove nulla viene sprecato inutilmente.