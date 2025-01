La connessione veloce e stabile non è più un lusso, ma una necessità. Lavorare in smart working, accedere ai file in cloud o seguire videoconferenze richiede una rete affidabile. Anche le famiglie, che utilizzano piattaforme di streaming o dispositivi per la domotica, e i giovani appassionati di gaming online hanno bisogno di prestazioni elevate. Fastweb risponde così a tutte queste esigenze con un’offerta che unisce la fibra ottica per la casa e il 5G per la mobilità. Una soluzione che garantisce una navigazione impeccabile ovunque. Si tratta dell’ opzione Casa Light +Mobile che permette di combinare la velocità della rete domestica con i vantaggi di una SIM mobile. Il tutto a partire da soli 31,95€ al mese.

Fastweb CasaLight+Mobile: vantaggi per tutti

L’offerta di Fastweb include la fibra ottica ultraveloce per la casa, supportata dal moderno Internet Box NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6. Le chiamate sono a consumo, ma l’attivazione della linea è gratuita. Nel canone poi, sono inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy. Il piano base Casa Light, normalmente a 27,95€ al mese, scende a 23,95€ aggiungendo una SIM Fastweb. Le opzioni mobile offrono 150, 200 o 300GB di traffico dati in 5G, oltre a minuti illimitati e 100 SMS, con costi mensili rispettivamente di 7,95, 9,95 o 11,95€.

In pratica, con soli 31,95€ al mese si ottiene una connessione ultraveloce sia in casa che sullo smartphone.

Tutto ciò consente di lavorare, studiare o divertirsi senza interruzioni, anche durante viaggi o vacanze. In più, è possibile verificare la copertura della rete prima di attivare il servizio e, se non soddisfatti, disdire entro 30 giorni ottenendo il rimborso delle spese iniziali.

Fastweb Casa Light + Mobile dunque, è l’offerta ideale per chi cerca velocità, stabilità e risparmio. Una formula flessibile che si adatta a ogni esigenza e che non perda assolutamente sul portafoglio. Ma se siete interessati ad altre soluzioni vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore.