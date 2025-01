Samsung ha alzato l’asticella con il Galaxy S25 Ultra. L’azienda, infatti, ha introdotto il rivoluzionario Corning Gorilla Armor 2 a protezione dello schermo. Tale innovazione rappresenta la seconda generazione della tecnologia in vetroceramica. È nata dalla collaborazione tra Corning e Samsung. Si distingue per resistenza, nitidezza e proprietà antiriflesso. Il Gorilla Armor 2 non è un semplice aggiornamento del predecessore, ma un vero e proprio salto tecnologico.

Samsung e Corning insieme per i nuovi Galaxy S25 Ultra

La vetroceramica è un materiale utilizzato per la prima volta in un dispositivo mobile. Tale scelta garantisce un mix perfetto tra robustezza e chiarezza visiva. Tale materiale è stato progettato per resistere ai graffi, ridurre al minimo i riflessi fastidiosi e sopravvivere a cadute accidentali. I test condotti da Corning hanno evidenziato la straordinaria resistenza di Gorilla Armor 2.

In laboratorio, il vetro ha superato cadute da 2,2 metri su superfici ruvide come il cemento. Una performance che lascia indietro le soluzioni concorrenti, spesso incapaci di resistere a cadute da un metro. Inoltre, la resistenza ai graffi è quattro volte superiore rispetto ai vetri concorrenti in litio-alluminosilicato con rivestimento antiriflesso.

Per Samsung, l’obiettivo è chiaro. L’azienda sudcoreana intende fornire un’esperienza mobile resiliente e all’avanguardia. La collaborazione tra Samsung e Corning non si limita alla produzione di vetri protettivi. Il loro obiettivo è di ridefinire gli standard stessi del settore. Il Gorilla Armor 2 è il risultato tangibile di anni di ricerca e sviluppo congiunti. Si tratta di un passo avanti importante che promette di soddisfare le esigenze di una generazione di utenti sempre più dinamica.

Con il Galaxy S25 Ultra, Samsung non offre solo un dispositivo tecnologicamente avanzato. L’azienda sudcoreana ha deciso di stabilire un nuovo punto di riferimento per l’intero settore. I punti di forza di tale strategia si basa sulla durabilità e sull’innovazione nel mercato degli smartphone. Un settore che risulta sempre in crescita ed evoluzione.