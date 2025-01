Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy Tab S6 Lite è in forte ribasso rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo modo l’utente si ritrova a poter mettere le mani su un prodotto di ottimo livello, lanciato sul mercato nel corso del 2024, e comunque dotato di specifiche tecniche complessivamente più che ottime.

Il prodotto in questione parte con un display da 10,4 pollici di diagonale, trattasi di un IPS LCD con risoluzione elevata e completamente touchscreen, che viene affiancato da un processore octa-core con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD). La batteria è un componente da 7040mAh, con supporto alla ricarica rapida, ma soprattutto una autonomia decisamente valida, capace di soddisfare perfettamente le aspettative di ogni consumatore.

Non dimenticatevi del canale Telegram con le offerte Amazon ed un elenco incredibile di codici sconto gratis in regalo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: lo sconto assurdo su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto di Samsung Galaxy Tab S6 Lite è decisamente inferiore rispetto al listino di 399 euro, infatti nell’ultimo periodo il suo prezzo mediano era stato di 237,90 euro, per poi scendere in questi giorni a soli 199 euro. Lo potete ordinare direttamente qui.

Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica One UI, perfetta per riuscire a godere di un’ottima possibilità di personalizzazione su ampio spettro, proprio perché al suo interno si possono scovare incredibili funzioni assenti sui prodotti della diretta concorrenza. All’interno della confezione, inoltre, a differenza di quanto si potrebbe pensare, ecco arrivare la S Pen, il piccolo pennino da utilizzare per prendere appunti, disegnare o cliccare il display, riuscendo in questo modo a renderlo ancora più versatile di quanto effettivamente potrebbe essere.

Al momento attuale, il prezzo indicato nell’articolo è da considerarsi valido solo ed esclusivamente per la colorazione Oxford Gray.