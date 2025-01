Se avete appena acquistato un nuovo smartphone e quest’ultimo vi offre la possibilità di attivare la connettività 5G sicuramente lo step immediatamente successivo è quello di attivare una promozione che vi consenta di sfruttare la connettività dati di ultima generazione, ovviamente la scelta da fare deve essere precisa e calcolata dal momento che in Italia sono presenti tantissimi provider telefonici con cataloghi altrettanto ricchi di offerte validissime e variegate.

Se avete bisogno di una promozione che vi offra il 5G senza spendere un capitale, l’operatore che sicuramente fa per voi è 1Mobile, quest’ultimo ha recentemente attivato la sua connettività di quinta generazione sulla rete Vodafone, per l’occasione ha deciso di lanciare una promozione valida fino al 31 gennaio, vediamo insieme che cosa offre.

Tutto ad un prezzo accessibile

la promozione in questione vi permette di accedere a 150 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti prezzo decisamente conveniente, la promo infatti per il primo mese vi costerà cinque euro poi a partire dal secondo mese costerà 6,99 € al mese, come se non bastasse il costo di attivazione importa da tutti gli operatori e gratuito e il contributo per la nuova Sim ammonta a soli cinque euro, di conseguenza per ottenere tutto ciò che è indicato nella promozione il primo mese dovrete pagare soltanto 10 €, una promozione decisamente conveniente che vi permette di godere di tanti vantaggi tra i quali per l’appunto spicca la connettività 5G.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider tinto di rosso ed effettuare l’attivazione direttamente online effettuando la portabilità, una volta fatto non dovrete fare altro che attendere l’arrivo della Sim fisica direttamente a casa per poi inserirla nel vostro smartphone e godervi finalmente il vostro 5G e i vostri dati ad altissima velocità.