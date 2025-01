ho. Mobile: la nuova offerta 2025 ha 200 GB al mese in 5G

ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta che unisce un ampio quantitativo di dati, 200 GB, e l’arrivo del 5G, una novità importante per il gestore virtuale. La tariffa è pensata per chi cerca velocità, affidabilità e una grande quantità di traffico dati a un costo competitivo: 9,99 € al mese, garantiti per sempre.

Cosa include l’offerta di ho. Mobile al suo interno

L’offerta comprende tutti i mesi quello che gli utenti più cercano tra minuti, SMS e giga:

200 GB di traffico dati in 5G per navigare senza pensieri;

di traffico dati in 5G per navigare senza pensieri; Minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; SMS senza limiti, perfetti per chi usa ancora i messaggi tradizionali.

Un aspetto interessante è il prezzo, che non subirà variazioni nel tempo, offrendo massima trasparenza agli utenti.

Attivazione flessibile: eSIM o SIM tradizionale

L’attivazione prevede un costo una tantum a partire da 2,99 €, variabile a seconda dell’operatore di provenienza. Per chi vuole iniziare a usare subito l’offerta, è possibile scegliere il formato eSIM, con un costo di soli 1,99 €. Questa opzione elimina l’attesa per la consegna della SIM fisica, permettendo di attivare il servizio in tempi rapidi.

Se si preferisce la scheda SIM tradizionale, è possibile ritirarla in edicola o riceverla a casa. Inoltre, l’attivazione può essere effettuata anche tramite SPID, semplificando ulteriormente il processo.

Molte persone non si sono accorte poi di una grande novità che solo questo gestore ha introdotto: l’assistenza mediante WhatsApp. Si tratta di un servizio che è stato lanciato da pochissimo tempo e che garantisce risposte immediate da parte del servizio di supporto. C’è infatti un canale di comunicazione per tutti gli utenti di ho. Mobile.

È questa la soluzione che il provider virtuale sta utilizzando per tagliare le gambe alla concorrenza. Effettivamente mancava solo il 5G per rendere l’azienda una delle migliori nel settore e questa volta sarà davvero difficile buttarla giù.