Tumblr cerca di tornare sulla scena con l’introduzione di TumblrTV. Una nuova funzione dedicata alla visualizzazione di video e GIF. Questa opzione, inizialmente proposta in versione beta nel 2015 e focalizzata esclusivamente sulle GIF, è stata ora ampliata per includere anche i video. L’obiettivo è quello di provare ad offrire un’esperienza d’uso più dinamica e interattiva. Perfettamente in linea con le tendenze dei social più popolari.

Concorrenza con TikTok: Tumblr può davvero competere?

La nuova scheda è già disponibile per tutti. I nuovi iscritti infatti la troveranno abilitata di default nella terza posizione della barra di navigazione. Mentre chi utilizza già la piattaforma dovrà attivarla manualmente tramite le impostazioni della Dashboard. Questo aggiornamento arriva in un momento fondamentale per Tumblr. L’ app infatti sta cercando di sfruttare a proprio vantaggio il recente ban di TikTok negli Stati Uniti. Con molti utenti in fuga dal social cinese, la piattaforma ha registrato un improvviso aumento di iscrizioni. Arrivando a posizionarsi come una possibile alternativa.

Nonostante l’introduzione di Tumblr TV rappresenti un importante passo avanti, la piattaforma deve ancora lavorare per competere con TikTok. Il design e le funzionalità ricordano il suddetto social, vi è infatti la possibilità di mettere mi piace, commentare, condividere e ripubblicare i contenuti. Però l’esperienza offerta risulta ancora un po’ “acerba”. I contenuti nel feed, ad esempio, sono dominati dalle GIF, mentre i video, elemento centrale di TikTok, sono ancora pochi. In più, la fluidità e l’immediatezza tipiche della piattaforma cinese restano difficili da eguagliare per Tumblr.

Intanto, TikTok sta affrontando un periodo di incertezza. Il presidente Donald Trump ha rimandato di 75 giorni la decisione definitiva sul futuro del social negli Stati Uniti. Lasciando spazio a trattative tra ByteDance e il governo americano. TikTok, al momento, ha ripreso le sue attività, ma il destino della piattaforma rimane sospeso.

Insomma, in questo contesto, Tumblr potrebbe trovare un’occasione per consolidare il proprio ruolo, attirando nuovi iscritti in cerca di un’alternativa. Il suo successo però dipenderà dalla capacità di migliorare rapidamente la qualità e l’efficienza della nuova funzione.