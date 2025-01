TikTok e Temu, due delle app più popolari al mondo, sono finite nel mirino delle autorità europee per presunte violazioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). La denuncia è stata depositata da organizzazioni per la tutela della privacy, che accusano le due piattaforme di non rispettare i diritti degli utenti e di gestire i dati personali in modo opaco.

Le accuse principali

Secondo la denuncia, sia TikTok che Temu avrebbero implementato pratiche scorrette nella raccolta e gestione dei dati personali. Tra le violazioni contestate:

Raccolta dati non trasparente : entrambe le app non fornirebbero informazioni chiare su quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e per quali scopi.

: entrambe le app non fornirebbero informazioni chiare su quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e per quali scopi. Profilazione degli utenti senza consenso esplicito : i dati raccolti verrebbero utilizzati per creare profili dettagliati, utilizzati a fini pubblicitari o di marketing, senza il permesso informato degli utenti.

: i dati raccolti verrebbero utilizzati per creare profili dettagliati, utilizzati a fini pubblicitari o di marketing, senza il permesso informato degli utenti. Trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea: i dati personali potrebbero essere inviati a paesi con standard di protezione inferiori, in violazione del GDPR.

La violazione del GDPR può comportare sanzioni significative, fino al 4% del fatturato globale annuo delle aziende coinvolte. Nel caso di TikTok e Temu, le potenziali multe potrebbero raggiungere cifre miliardarie. Le accuse potrebbero anche danneggiare la reputazione delle due piattaforme, già sotto scrutinio per altre controversie legate alla privacy e alla sicurezza dei dati.

TikTok ha dichiarato di rispettare pienamente il GDPR e di essere pronta a collaborare con le autorità europee per chiarire qualsiasi dubbio sulle sue pratiche. Temu, una piattaforma di shopping online in rapida crescita, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma potrebbe affrontare difficoltà maggiori a causa della minore familiarità con le normative europee.

L’UE continua a rafforzare il controllo sulle aziende tecnologiche per garantire il rispetto delle normative sulla privacy. Questo caso sottolinea l’importanza di una gestione trasparente dei dati e potrebbe spingere altre piattaforme a rivedere le loro politiche per evitare simili accuse.