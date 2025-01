Iliad apre il 2025 con 3 offerte: torna la Giga 180 con il 5G gratuito

Iliad si conferma ancora una volta uno dei gestori più apprezzati, grazie a tariffe chiare e senza sorprese. Le sue offerte mobile puntano su grandi quantità di traffico dati, con prezzi che rimangono bloccati per sempre.

L’obiettivo è infatti quello di mettere i bastoni tra le ruote a soluzioni di gestori molto più potenti e navigati nel settore. Allo stesso tempo non bisogna biasimare il fatto che Iliad sia in Italia ormai dal 2018, dunque sono quasi sette anni che è attiva. C’è stato un grande ritorno durante gli ultimi giorni, ovvero quello della Giga 180 ma non finisce qui. Vediamo quali sono le opzioni disponibili in questo momento.

Tutte le nuove offerte Iliad nel dettaglio

Giga 180: 180 GB in 5G a 9,99 € al mese. Questa opzione è aperta sia ai nuovi utenti che ai già clienti Iliad. Per questi ultimi, però, è necessario avere un’offerta attiva che costi meno di 9,99 €; Giga 120: 120 GB in 4G a 7,99 € al mese. Una proposta interessante per chi non ha bisogno del 5G ma vuole comunque un pacchetto dati generoso; Giga 250: 250 GB in 5G a 11,99 € al mese, perfetta per chi vive di streaming, gaming e contenuti online.

Tutte le offerte includono minuti e SMS senza limiti, garantendo massima libertà di utilizzo.

Fibra ottica a prezzo ridotto

Scegliendo una delle offerte Iliad da almeno 9,99 € al mese, si può attivare anche la fibra ottica Iliad per la casa al prezzo speciale di 19,99 € al mese, invece dei 24,99 € standard. È un’ottima occasione per combinare telefonia mobile e connessione fissa, risparmiando senza rinunciare alla qualità.

Una scelta semplice e senza sorprese

Iliad continua a farsi notare per la sua politica di trasparenza. Non ci sono costi nascosti, rimodulazioni o vincoli. Chi sceglie Iliad sa di poter contare su tariffe che non cambiano nel tempo, con tutta la convenienza di un servizio pensato per semplificare la vita quotidiana.