Lo Skyrider X1, sviluppato da Rictor, sotto-marchio della cinese Kuickwheel, ha stupito il pubblico del CES 2025 di Las Vegas, presentandosi come la prima moto anfibia volante per passeggeri. Questo straordinario veicolo è un salto epocale dalla precedente e-bike K1. La moto dell’azienda dimostra la volontà di spingersi oltre i limiti della mobilità sostenibile. Realizzata con materiali compositi leggeri, come fibra di carbonio e alluminio, combina resistenza e capacità di volo. Il design include una cabina chiusa e un avanzato sistema a 4 assi con 8 eliche, che garantisce stabilità e sicurezza. La tecnologia intelligente integrata permette la pianificazione automatica del percorso, adattando in tempo reale altitudine, velocità e direzione in base alle condizioni meteo.

Sicurezza non trascurata e grandi prestazioni per la moto volante

Lo Skyrider X1 non è solo una moto avveniristica, ma anche performante. Può raggiungere una velocità massima di 100 km/h. La sua durata di volo varia in base alla batteria. La versione base, infatti, offre 25 minuti di autonomia grazie a una batteria da 10,5 kWh. C’è poi la versione premium arriva fino a 40 minuti con una batteria da 21 kWh. La ricarica? Avviene tramite una stazione CC da 50 kW, garantendo tempi rapidi di ripristino.

E la sicurezza? Un aspetto fondamentale per Rictor. La moto è dotata di sistemi di controllo di volo a tripla ridondanza, capaci di intervenire anche in caso di guasto. Non manca un paracadute di emergenza integrato, che offre un ulteriore livello di protezione. La sicurezza si estende anche alla batteria, con avanzati sistemi di protezione contro il surriscaldamento e i cortocircuiti. Il costo di questa singolare moto volante? Circa 60mila dollari, una cifra importante ma competitiva rispetto ad altre opzioni eVTOL. Lo Skyrider X1 ambisce a rendere il volo personale più accessibile e pratico, avvicinando il sogno della mobilità aerea a un pubblico più ampio. Provereste mai una vettura del genere? Immaginate quanto sarebbe fantastico sorvolare il traffico quotidiano.