Batterie: Hyundai Mobis sfida il surriscaldamento

Come garantire temperature ottimali durante la ricarica ultraveloce? La gestione termica è una sfida critica per le batterie delle auto elettriche. Hyundai Mobis ha sviluppato una soluzione che probabilmente cambierà per sempre questo ambito. Parliamo del sistema Pulsating Heat Pipe (PHP). Tale tecnologia utilizza tubi in lega d’alluminio estremamente sottili, posizionati tra le celle della batteria. Al loro interno, un liquido refrigerante trasporta il calore verso blocchi di raffreddamento. In tal modo mantiene stabili le temperature con più efficienza. La lega utilizzata ha una conducibilità termica dieci volte superiore rispetto all’alluminio tradizionale, rendendo il trasferimento di calore incredibilmente efficace.

Ma quali sono i vantaggi concreti? Hyundai evidenzia una riduzione di temperatura fino a 20 gradi rispetto alle piastre di raffreddamento standard. Questa innovazione garantisce maggiore sicurezza durante la ricarica ad alta potenza, preservando le prestazioni delle celle nel tempo. Grazie a un processo produttivo semplificato, il sistema PHP è anche più economico da realizzare e più facile da integrare nelle batterie.

Sicurezza e prestazioni ottimali della tecnologia Hyundai

Perché è cruciale mantenere le celle a temperatura ideale? Durante la ricarica in corrente continua, le temperature possono salire rapidamente, aumentando così il rischio di surriscaldamento. Un sistema di raffreddamento efficace è dunque essenziale. Il sistema serve necessariamente per garantire efficienza energetica e durata delle batterie. La tecnologia PHP di Hyundai Mobis si ispira, inoltre, ai sistemi di raffreddamento per PC. Ovviamente la casa coreana li ha adattati alle esigenze delle auto elettriche.

Grazie allo spessore ridotto dei tubi termoconduttori, solo 0,8 mm, il sistema si integra perfettamente nei moduli batteria. Con ciò riesce a non aumentare il peso o ingombro. Hyundai non ha fornito ancora dettagli sul liquido refrigerante, ma ci sono ottime prospettive. La tecnologia sembra infatti promettente per il futuro dei veicoli elettrici. Perché? Questa innovazione non solo riduce i tempi di ricarica, ma aumenta anche enormemente la sicurezza. La sfida del surriscaldamento delle batterie potrebbe dunque trovare finalmente in questo sistema una soluzione definitiva. Hyundai sembra pronta a guidare tale cambiamento nel settore. Vedremo ora cosa accadrà.