Samsung Galaxy S25 Ultra è disponibile anche con 16 GB di RAM, ma non per tutti

Era stato già preannunciato da alcune indiscrezioni e a quanto pare è la realtà: Samsung introdurrà al di fuori dell’Europa e degli Stati Uniti una versione del suo Galaxy S25 Ultra con 16 GB di RAM. Il ritorno a questo taglio di memoria dopo l’ultima volta che era stato visto a bordo del vecchio S21 Ultra, è stato celebrato da molti ma a quanto pare in pochi potranno beneficiarne.

Ma perché questa decisione? A quanto pare non c’è ancora una motivazione ufficiale da parte dell’azienda. Quel che è certo è che solo Cina e Corea del Sud riceveranno la tanto agognata versione da 16 GB.

Samsung Galaxy S25 Ultra con 16 GB di RAM: un lusso riservato a pochi

In Corea, il modello da 16GB avrà un prezzo premium, circa 85 dollari in più rispetto alla versione da 12GB con 1TB di storage. In Cina, la configurazione con 16GB di RAM è ancora più costosa, rendendola un vero e proprio lusso.

La concorrenza di Samsung non dorme

Intanto, la concorrenza non si fa attendere. OnePlus 13 offre 16GB di RAM, anche se manca l’opzione di storage da 1TB. Google, con i suoi Pixel 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold, stupisce tutti offrendo ben 16GB di RAM su tutte le configurazioni di storage.

Il futuro dell’elaborazione

In un mondo sempre più dominato dall’intelligenza artificiale, avere una maggiore quantità di RAM è fondamentale per garantire prestazioni fluide e durature nel tempo. Se Samsung vuole che i suoi utenti possano godere del Galaxy S25 Ultra per molti anni, limitarne le prestazioni con una dotazione di RAM ridotta potrebbe rivelarsi una scelta controproducente.

Una scelta a tratti incomprensibile

Certo, in molti ritengono questa scelta di Samsung davvero poco condivisibile e comprensibile. È chiaro che sia gli utenti in Europa che negli Stati Uniti, potrebbero sentirsi penalizzati. Qualcuno sta ancora sperando che Samsung riveda la sua posizione, ma difficilmente si ritorna indietro su determinate scelte.