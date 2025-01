E’ da poco finita l’attesa per tutti gli utenti che non vedevano l’ora di poter toccare con mano i nuovi smartphone di Casa Samsung. Stiamo parlando proprio dei nuovi Galaxy S25 che l’azienda sudcoreana ha presentato nei giorni scorsi attirando l’attenzione di milioni di utenti. Una novità importante riguarda tutti coloro che hanno deciso di procedere con l’acquisto di un Galaxy S25. Non a caso, infatti, Samsung ha deciso di premiare i suoi acquirenti con un’iniziativa davvero interessante.

L’azienda tech ha deciso di lanciare un’offerta speciale che include un periodo di sei mesi gratuiti di Google Gemini Advanced, oltre a 2TB di spazio cloud incluso. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli dell’esclusiva iniziativa pensata da Samsung nelle scorse ore.

Samsung Galaxy S25: 6 mesi di Google Gemini Advanced gratuiti

Offrire il meglio dell’esperienza d’uso è sempre tra le prerogative di un azienda eccellente come Samsung. Oltre a ciò, l’obiettivo è sempre quello di soddisfare le esigenze degli utenti offrendo soluzioni e iniziative che attirano l’attenzione e lasciano il cliente soddisfatto della scelta effettuata.

Quale modo migliore, dunque, se non quello di mettere a disposizione agli utenti una speciale offerta? Gli acquirenti dei nuovi Galaxy S25 potranno usufruire di sei mesi gratuiti di Google Gemini Advanced, oltre a 2TB di spazio cloud incluso. Non a caso, si tratta della versione dell’AI di Google più avanzata. Versione che consente all’utente che la utilizza di avere a disposizione strumenti del tutto personalizzabili. Secondo quanto diffuso, l’offerta di cui stiamo parlando è valida per sia per il Galaxy S25 che per il Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

Ancora una volta, dunque, Samsung vuole dimostrare di essere in grado di offrire il meglio agli utenti pensando a iniziative che puntano ad attirare l’attenzione ma, soprattutto a soddisfare le esigenze degli acquirenti.