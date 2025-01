Novità su portabici e ganci per auto: il decreto che cambia tutto

Dal 21 gennaio è stato pubblicato un decreto che stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione per le strutture amovibili portabagagli e portasci sulle auto. Queste devono essere installate su veicoli a motore di categoria M1 ed N1, utilizzando il gancio di traino. Ma cosa cambia davvero per gli automobilisti? Le strutture devono essere omologate secondo il regolamento UNECE n. 26. Esse devono poi rispettare i limiti di carico dell’auto. In più, le strutture non necessitano di un aggiornamento della carta di circolazione, a patto che rispettino le masse massime ammissibili. Oltre ciò, per essere “legali”, devono essere provvisti di dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva.

Cosa accade se questi dispositivi non sono installati correttamente? La legge prevede che i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva devono replicare quelli già presenti sull’auto, tranne la luce di arresto. Ma non finisce qui. I dispositivi supplementari possono essere combinati in unità omologate, rispettando le normative internazionali UNECE n. 48. La posizione della targa deve essere inoltre conforme al regolamento (UE) 2021/535. Attenzione: la normativa include anche le strutture portabiciclette.

Attenzione alle dimensioni delle strutture sulle auto

Un aspetto fondamentale riguarda le dimensioni delle strutture. La larghezza non deve mai superare quella dell’auto. Se si verifica una sporgenza, si applicano le regole previste dal Codice della Strada. Ma come fare per essere sicuri di rispettare queste norme? Le sporgenze devono essere segnalate tramite pannelli riflettenti. L’alloggiamento della targa consente inoltre di applicare quella di immatricolazione del veicolo o una targa ripetitrice. L’utilizzatore è responsabile per l’installazione corretta delle strutture e per il funzionamento dei dispositivi. Ma la domanda è: chi si assicurerà che tutte queste regole vengano rispettate?

Il decreto precisa che le strutture amovibili devono essere fornite con istruzioni di montaggio dettagliate dal costruttore. Queste devono consentire di installare correttamente i dispositivi di illuminazione e la targa sulle auto. Le strutture devono essere omologate anche con il relativo marchio e la loro conformità alle normative deve essere verificata già al montaggio.