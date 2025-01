Il mondo della telefonia mobile è stato letteralmente scosso da Realme, capace nel corso degli anni di mettere a disposizione dei singoli consumatori una serie di ottimi smartphone dai prezzi sempre più bassi e convenienti, ma allo stesso tempo mantenendo prestazioni generalmente elevate. Questo è il caso di Realme 12 Pro 5G, un dispositivo che oggi potete acquistare ad un prezzo decisamente scontato su Amazon.

Il prodotto risulta essere caratterizzato dalla presenza di un display da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione di 1080 x 2412 pixel, precisamente densità di 394 ppi ed un refresh rate a 120Hz, con anche 16 milioni di colori. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, perfettamente allineato con la fascia media del settore, restando essere un octa-core con frequenza di clock di 2,2GHz, ed alle cui spalle possiamo trovare una GPU Adreno 710, con anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (quest’ultima non espandibile).

Amazon da sogno con l’offerta su Realme 12 Pro

Se state cercando uno smartphone di fascia media con buone prestazioni, il Realme 12 Pro può davvero fare al caso vostro, in quanto la spesa che l’utente si ritrova a sostenere per il suo acquisto corrisponde a circa 249,99 euro, quando in media il prezzo delle ultime settimane era stato di 329 euro. La variante qui commercializzata, al seguente link, prevede al solito la garanzia di 24 mesi ed è anche completamente no brand.

Coloro che sceglieranno di acquistarlo, devono anche sapere che è dotato di un comparto fotografico complessivamente ottimo, composto nella parte posteriore da 3 sensori differenti, tra cui spiccano il principale da 50 megapixel, seguito a ruota dall’ultragrandangolare da 32 megapixel e dall’effetto bokeh da 8 megapixel. Nella parte anteriore, al contrario, ecco arrivare il sensore da 16 megapixel con apertura F2.4.