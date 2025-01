In Italia, Netflix ha introdotto una nuova opzione. Quest’ultima è indirizzata a tutti gli utenti che desiderano condividere il proprio abbonamento. Si tratta dell’opzione “utente extra con pubblicità“. Tale formula rappresenta un’alternativa più economica rispetto alle opzioni tradizionali. Prevede un costo mensile di 3,99€. L’opzione offre un’opportunità interessante per chi cerca una soluzione a basso costo. È però importante sottolineare che presenta alcune limitazioni.

Netflix: nuova opzione utente extra con pubblicità

Tra le restrizioni c’è il limite di dispositivi che possono essere usati contemporaneamente. L’utente extra può utilizzare Netflix su un solo dispositivo per volta. Il tutto con una qualità video limitata a 1080p e un massimo di 15 download mensili. Inoltre, è prevista la presenza di interruzioni pubblicitarie durante la visione. Infine, il profilo non può essere configurato come “Bambini”.

L’obiettivo di tale strategia è chiaro. Netflix vuole ampliare la propria base di utenti offrendo opzioni più flessibili e adatte a diversi budget. Ciò senza compromettere l’esperienza degli abbonati principali. Gli utenti extra, infatti, non influenzano le funzionalità del piano originale. Inoltre, sono accessibili esclusivamente per i piani Standard e Premium. Tali piani consentono rispettivamente l’aggiunta di uno o due utenti extra. Garantendo una certa personalizzazione in base alle esigenze dell’abbonato.

La scelta tra l’utente extra standard e quello con pubblicità dipende principalmente dalle priorità dell’utente. La versione standard offre un’esperienza senza interruzioni pubblicitarie, con download illimitati e una qualità audio-video superiore. Al contrario, la versione pubblicitaria sacrifica alcune comodità per garantire un prezzo più conveniente.

Tale iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di modifiche ai prezzi di abbonamento da parte di Netflix. In tale contesto, l’introduzione di opzioni più flessibili come l’utente extra con pubblicità riflette un tentativo di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con tali nuove soluzioni, Netflix continua a bilanciare accessibilità e qualità. Garantendo un’esperienza diversificata e adatta a vari tipi di spettatori.