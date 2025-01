Netflix continua a ridefinire il panorama dello streaming globale. Eppure, sono in arrivo brutte notizie per alcuni utenti. La piattaforma ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per i suoi abbonamenti in diversi Paesi. Tra cui Stati Uniti, Canada. Portogallo e Argentina. Al momento, l’Italia è momentaneamente esclusa da tali rincari. Gli aumenti proposti non sorprendono. Ciò considerando il costante aumento delle tariffe dal 2012.

Nuovi aumenti per gli utenti Netflix

Il piano con pubblicità, lanciato nel 2022 come opzione economica per attrarre una base più ampia di utenti, è tra i più colpiti. Il prezzo sale da 6,99 a 7,99 dollari mensili. Anche altri piani, come lo Standard e il Premium, subiranno degli aumenti. Rispettivamente passano a 17,99 e 24,99 dollari mensili. Tale trend riflette la volontà di Netflix di mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e offerta di valore. È però importante sottolineare che i rincari rischiano di allontanare una parte del pubblico.

Nonostante i prezzi crescenti, Netflix chiude il 2024 con risultati finanziari importanti. La piattaforma ha registrato un utile operativo superiore ai 10miliardi di dollari. Registrando un incremento del 16% dei ricavi annuali. Il successo è attribuito a una combinazione di fattori. Tra cui spicca il rilascio di contenuti di grande richiamo come Squid Game 2 e la presenza di eventi live. Come, ad esempio, il match tra Jake Paul e Mike Tyson. La piattaforma ha anche esteso la sua offerta a livello pubblicitario. Con lo scopo di consolidare la propria posizione. Un traguardo importante se si considera quanto sia mutevole il settore streaming.

Guardando al futuro, Netflix prevede di superare i 44 miliardi di dollari di ricavi nel 2025. Per mantenere alti suddetti standard, la piattaforma spinge sull’innovazione. Ponendo particolare enfasi sui contenuti originali e la programmazione live. Con il 10% del tempo globale trascorso davanti alla TV occupato dai suoi contenuti, l’azienda vede un enorme potenziale per la crescita. Ciò dimostrando che lo streaming è un settore ancora in piena espansione.