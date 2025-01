Kena Mobile ha battuto Vodafone e Iliad: 100 GB costano pochissimo

Kena Mobile, uno degli operatori virtuali più noti in Italia, propone una nuova offerta imperdibile dedicata a chi decide di cambiare operatore entro il mese di gennaio 2025. Si chiama Smart 100 e offre una combinazione di servizi pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca grandi quantità di Giga e costi contenuti.

Smart 100 di Kena Mobile, ecco i contenuti

Con Kena Smart 100, gli utenti possono usufruire di tutto ciò che serve, tra minuti, SMS e giga. Il prezzo è basso e la qualità è assicurata:

100 GB di traffico dati in 4G con una velocità massima di 60 Mbps;

di traffico dati in 4G con una velocità massima di 60 Mbps; Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS inclusi ogni mese.

Il prezzo è solo di 4,99 € al mese. Il primo mese è gratuito. In questo modo, Kena consente di provare il servizio senza alcun impegno economico iniziale. Inoltre, anche la consegna della SIM è gratuita, rendendo ancora più vantaggiosa questa offerta.

Come si attiva l’offerta e chi può averla

L’offerta è disponibile esclusivamente per chi proviene da Iliad o altri operatori virtuali (ad eccezione di Very Mobile, ho. Mobile e Spusu). Per attivare Smart 100, basta effettuare la portabilità del numero presso uno dei punti vendita autorizzati Kena oppure online, tramite il sito ufficiale.

La semplicità del processo di attivazione e la possibilità di ricevere la SIM direttamente a casa senza spese aggiuntive rappresentano un altro punto di forza di questa promozione.

Tanti motivi per scegliere Kena Mobile e la sua promo

Smart 100 è una delle offerte più competitive nel panorama degli operatori virtuali, grazie al suo rapporto qualità-prezzo imbattibile. Ideale per chi utilizza il telefono per navigare, chattare e chiamare senza preoccuparsi di esaurire Giga o minuti, rappresenta una soluzione completa e conveniente.

Non c’è tempo da perdere: questa promozione sarà disponibile ancora per poco anche se non si sa per quanto tempo precisamente.