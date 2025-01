Kena Mobile: 100 GIGA al mese con un costo incredibilmente basso

Con le promo di Kena Mobile gli utenti si assicurano risparmio e qualità, ma soprattutto una grande quantità di contenuti. Oggi siamo al cospetto di una delle offerte che hanno meno disponibilità al loro interno ma si tratta comunque di una soluzione da ben 100 giga al mese. L’obiettivo è quello di fare fuori la concorrenza con una soluzione che costa poco ed offre molto, peraltro per sempre allo stesso prezzo.

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta pensata per chi cerca un piano conveniente con tanti giga e servizi inclusi. La promozione si chiama Smart 100 e garantisce minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G ogni mese, al costo di 4,99 € al mese.

Cosa include l’offerta Smart 100 di Kena

La promozione Smart 100 offre un pacchetto completo per chi desidera un piano ricco di servizi, ma dal costo contenuto. Nel dettaglio, comprende:

100 GB di traffico dati in 4G ;

in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS al mese;

al mese; Prezzo mensile di 4,99 €, bloccato per sempre.

Un vantaggio interessante è che il primo mese è gratuito per chi attiva la promozione.

Attivare questa offerta è davvero semplice e rapido, in quanto tutti possono completare il processo online. Inoltre non si paga nulla per la consegna della scheda SIM, per cui questo conferma che non ci sono posti nascosti di alcun genere.

Chi può attivare l’offerta

L’offerta Smart 100 è riservata a chi passa a Kena Mobile da Iliad o da altri gestori virtuali. È disponibile fino al 1 gennaio 2025, con un prezzo fisso e senza sorprese.

Perché scegliere Smart 100

Prezzo fisso e bloccato : 4,99 € al mese per sempre;

: 4,99 € al mese per sempre; 100 GB e minuti illimitati ;

; Primo mese gratuito ;

; Consegna della SIM gratuita ;

; Attivazione semplice e veloce.

Con un pacchetto completo di 100 GB, minuti illimitati e primo mese gratuito, Smart 100 si posiziona tra le offerte più interessanti del momento per chi cerca un piano economico ma ricco di vantaggi.