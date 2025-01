Il recente ban temporaneo di TikTok negli Stati Uniti sta già generando effetti curiosi e inattesi. Il blocco è stato introdotto per motivi di sicurezza nazionale e controversie geopolitiche. Eppure, anche se il social di ByteDance è tornato a funzionare completamente, la sua presenza sui principali store digitali, App Store e Google Play, rimane sospesa. Ciò implica che nuovi utenti non possano scaricarlo. Dunque, chi cambia dispositivo o resetta il proprio smartphone non ha più accesso all’app. Nel frattempo, Google e Apple, temendo pesanti sanzioni, evitano ogni mossa che possa complicare ulteriormente la situazione.

Perché TikTok non può essere scaricato?

In tale contesto di incertezza, si è scatenata una corsa al “mercato nero” digitale. A tal proposito, alcuni utenti intraprendenti hanno deciso di trasformare tale limitazione in un’opportunità di guadagno. Su piattaforme come eBay sono spuntate migliaia di inserzioni che pubblicizzano iPhone con TikTok preinstallato. I prezzi? Stratosferici. Si va da circa 2.000 dollari fino a cifre surreali di 50.000 dollari.

Ma come funzionano tali dispositivi? Grazie a una particolarità del sistema iCloud di Apple, le app installate con un determinato Apple ID rimangono sul dispositivo anche quando si cambia account. Tale processo, però, ha un limite. Se il telefono viene ripristinato o sincronizzato con un backup personale, TikTok scompare e non può essere riscaricato. Ciò rende l’acquisto di tali dispositivi un azzardo.

Nonostante il clamore, la maggior parte delle inserzioni non sembra trovare acquirenti. Molti utenti sfruttano la funzione “Miglior Offerta” di eBay per proporre cifre inferiori. Inoltre, la possibilità di usare TikTok direttamente dal browser rende meno urgente l’acquisto di suddetti dispositivi. Alla fine, è probabile che tali venditori rimangano con telefoni invenduti a causa dei prezzi gonfiati. TikTok, invece, continua a trovare modi alternativi per raggiungere i suoi utenti più fedeli. Inoltre, è utile sottolineare che la situazione della piattaforma è ancora in bilico. Il ban è stato rimandato, ma non è ancora chiaro se e quando potrebbe essere applicato nuovamente.