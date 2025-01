L’ultima versione dell’interfaccia utente portata direttamente da Xiaomi ai dispositivi coperti da supporto software, si muovono finalmente i primi passe per l’evoluzione molto importante di HyperOS 2.0. Dall’altra parte del mondo, in Cina, ha preso il via il rollout della HyperOS 2.1 beta per la serie di dispositivi Xiaomi 13. L’aggiornamento in questione potrebbe apparire acerbo per molti utenti, per questo le prime prove sono riservate ad un numero limitato, selezionati ed esperti: Il sistema Hyper OS 2.1 è disponibile solo per la serie Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Ultra. Nono possiamo contare che quest’ultimo arrivi anche da noi in maniera ufficiale, ma può sembrare interessante scoprirne il changelog.

HyperOS 2.1 Beta, ecco il changelog, vediamo che cosa comporterà.

Il changelog di questo nuovo sistema HyperOS 2.1 influirà sulle animazioni di sistema, migliorate le gesture line dei comandi gestuali, migliorate anche le animazioni simultanee, infatti adesso possono aprirsi e chiudersi più app contemporaneamente mostrando animazioni sincronizzate tra loro. Le migliorie influiscono sul sistema, per esempio adesso si possono cancellare gli appunti con un solo clic ed è migliorata la grafica in cui l’icona del bluetooth appare sulla barra di stato. Finalmente aggiunte finestre libere, un prompt “video beauty”, e nel desktop un supporto per un layout di 4×6. Al centro di controllo è introdotta una nuova sezione per regolare la luminosità della torcia e anche per una precisione maggiore, inoltre si è pensato di aggiungere la notifica per quando quest’ultima è attiva.

Xiaomi HyperConnect, ha aggiunto un trasferimento file cross account, infatti è possibile trasferire i dati sui dispositivi anche su diversi account Xiaomi, ottimizzata anche la visuale del pop up per la connessione dei dispositivi e l’animazione del Fusion Device Center. Riguardo l’album foto, la funzione questo giorno è stata migliorata per predisporre le foto dell’utente con una logica migliore, l’home page è stata modificata per esporre in maniera più chiara le daily views, migliorata l’analisi AI, e tanto altro ancora. Sono molte le modifiche fatte da HyperOS 2.1 che hanno migliorato di molto i dispositivi Xiaomi 13.