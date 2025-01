Gli Apple Watch sono a tutti gli effetti gli smartwatch più apprezzati e richiesti dal pubblico, in primis per l’appeal che solo un’azienda come Apple riesce ad infondere nel consumatore, ma anche, e soprattutto, per la grande qualità delle prestazioni che tali prodotti offrono. La penultima generazione abbraccia l’Apple Watch Series 9, soluzione strettamente consigliata a coloro che a tutti gli effetti vogliono entrare nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, ma allo stesso tempo vogliono cercare di risparmiare un pochino.

Il modello che potete trovare in promozione su Amazon è il (PRODUCT) RED, ovvero la versione che ogni anno Apple pubblica interamente di colore rosso, sia nella scocca che nel cinturino, fornita in questo caso di un cinturino in silicone, caratterizzato dall’ottima chiusura che contraddistingue tutte le varianti ufficiali. La cassa presenta una diagonale da 45 millimetri, adatta più che altro agli utenti con un polso grande ed importante, con materiali in alluminio e possibilità di collegarsi alla rete anche attraverso la rete telefonica. In altre parole il prodotto supporta l’eSIM, offrendo al consumatore il collegamento ad internet senza l’ausilio di uno smartphone.

Apple Watch Series 9: occasione da non perdere su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di non scherzare e di pensare subito all’acquisto dell’Apple Watch Series 9, il suo prezzo di vendita è estremamente favorevole per la maggior parte dei consumatori, con un valore iniziale di 519 euro che viene scontato del 28%, fino a scendere a soli 373,10 euro (premete qui per l’acquisto). Al solito la consegna a domicilio viene garantita da parte di Amazon, con garanzia di 24 mesi.

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi ad un prodotto Apple, dovete comunque ricordare che parliamo di un device che risulta essere compatibile in via esclusiva con gli altri prodotti dell’azienda.