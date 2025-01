Il settore dei dispositivi mobili sta affrontando un momento di vero e proprio cambiamento. Ciò grazie a un’ondata di regolamentazioni e indagini. Il loro scopo è di ridisegnare il rapporto tra le grandi aziende tecnologiche e il mercato. Si sono già verificate azioni in Giappone ed interventi in Unione Europea. Ora anche il Regno Unito ha deciso di affrontare la questione. Nello specifico, è stata aperta una nuova indagine sul dominio di Apple e Google nel settore degli store digitali e dei sistemi operativi.

Apple e Google: indagini sui rispettivi Store

L’indagine, condotta dalla Competition and Markets Authority (CMA). Rappresenta un tentativo concreto di limitare il potere di mercato detenuto dai due colossi. La CMA si concentrerà su elementi chiave. Come la distribuzione delle app, i vincoli imposti agli sviluppatori e le barriere che impediscono l’ingresso di nuovi competitor. Molti sviluppatori lamentano condizioni contrattuali rigide e costi elevati per la pubblicazione delle loro applicazioni.

Un altro punto critico riguarda le app preinstallate e le restrizioni alla scelta dei browser o di altri servizi. Tale pratica, secondo la CMA, potrebbe rappresentare un abuso di posizione dominante. Limitando la libertà dei consumatori e soffocando l’innovazione. L’indagine del Regno Unito ha la scadenza fissata per il 22 ottobre 2025. Se dovesse raggiungere determinati risultati, quest’ultima potrebbe rappresentare un punto di svolta. Se confermati, eventuali abusi di potere, infatti, potrebbero tradursi in sanzioni significative.

Tale scenario potrebbe costringere Apple e Google a rivedere ulteriormente i loro modelli di business. In un mercato sempre più globale ed interconnesso, azioni come quella del Regno Unito sono fondamentali per promuovere un ecosistema digitale più equo, aperto e competitivo. Tutto ciò allo scopo di apportare benefici per gli sviluppatori e per i consumatori. Oltre che per l’intera economia tecnologica. Non resta dunque che attendere e scoprire quali saranno i risultati dell’indagine condotta nel Regno Unito.