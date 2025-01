La presentazione ufficiale della nuova console di Nintendo ha tolto il velo di mistero anche per quanto riguarda l’hardware presenta al suo interno, questa notizia è stata molto ben gradita da parte delle varie aziende che si occupano di produrre videogiochi per questa piattaforma dal momento che sembra che quest’ultima si presterà molto meglio rispetto alla generazione precedente, a ricevere i porting dei titoli da parte delle altre console come Xbox Series S|X e PlayStation 5.

La CPU cambia tutto

A fare tutta la differenza del mondo è la nuova CPU ARM Cortex-A78C octa-core, con GPU Nvidia e possibile supporto al DLSS, quest’ultima sarà incredibilmente più versatile dell’ormai antiquata Nvidia Tegra X1.

Di conseguenza i videogiochi in arrivo dalle altre console necessiteranno solo di un’ottimizzazione apposita ma non esageratamente complessa lasciando spazio alla GPU di elaborare la parte grafica senza troppi problemi, ovviamente ciò consentirà l’approdo di numerosi titoli molto famosi già presenti in commercio, rendendo di fatto la piattaforma appetibile, anche dagli amanti dei videogiochi tripla A, non a caso le varie aziende di terze parti sono già al lavoro per portar dei titoli eccellenti come: Halo: The Master Chief Collection, Diablo IV e addirittura Starfield.

Ovviamente tutto ciò è merito delle prestazioni migliorate del nuovo hardware presente sotto la scocca della console, quest’ultima ha delle prestazioni infatti che si avvicinano a quelle di Xbox Series S, ciò permetterà dunque di far girare oltre che i titoli nativi di casa Nintendo anche i titoli più pesanti, permettendo una qualità grafica di tutto rispetto, di conseguenza non rimane che attendere per assistere all’esordio di questi nuovi videogiochi sulla console in arrivo questo fine marzo, le premesse ovviamente sono tutte ottime e non rimane che tirare i conti con la realtà, il lavoro di Nintendo sicuramente non deluderà le aspettative di tutti gli utenti che stavano aspettando l’arrivo di questo prodotto da tanto tempo.