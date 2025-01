Per agevolare tale transizione e minimizzare i disagi, l’operatore ha lanciato un’iniziativa particolarmente significativa. Si tratta di un programma di sostituzione gratuita delle SIM 3G. Suddetta misura si estende a tutti i clienti che possiedono SIM non compatibili con le reti 4G e 5G. Tale operazione semplifica un processo che, fino a poco tempo fa, comportava un costo di 15 euro se non motivato da problemi tecnici evidenti. Dal 23 gennaio 2025, i clienti interessati vengono contattati tramite SMS per essere informati sulla possibilità di aggiornare gratuitamente la propria SIM. Ciò con l’opzione di recarsi direttamente presso un rivenditore autorizzato per effettuare il cambio.

La scelta di rendere gratuita tale operazione nasce non solo da una strategia commerciale. Risponde anche per adempiere alle richieste dell’AGCOM. Inoltre, lo spegnimento del 3G permetterà a WindTre di ottimizzare la gestione delle frequenze. Dedicando maggiore capacità alla banda 4G e 5G, tecnologie più efficienti e capaci di soddisfare le crescenti esigenze di connettività dei clienti.

Il programma rappresenta un’opportunità preziosa per coloro che utilizzano ancora SIM storiche di Wind o Tre. Ciò offrendo loro un aggiornamento tecnologico senza costi aggiuntivi. In un mondo sempre più connesso, iniziative come quest’ultima non solo semplificano il passaggio verso nuove tecnologie. Rafforzano il rapporto tra operatore e cliente. Ponendo l’accessibilità e la modernizzazione al centro delle priorità aziendali.