Gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto sufficientemente bilanciato e ricco di funzionalità di livello, almeno parlando di un notebook, possono decidere di fare affidamento sul Dell Inspiron 14, un laptop con display da 14 pollici, che può raggiungere un refresh rate di 60Hz, non particolarmente adatto al mondo del gaming, o comunque per gli utenti che vogliono spingersi oltre.

Viene definito a tutti gli effetti un PC Copilot+, con al suo interno processore Qualcomm Snapdragon X Plus, ed accoppiato con la GPU Qualcomm Adreno, a terminare il tutto con una configurazione che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo è chiaramente Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software.

Dell Inspiron 14: il notebook da 14 pollici è in offerta

La spesa per l’acquisto di questo notebook Dell è tutt’altro che eccessiva, in confronto a quanto ad oggi il mercato è in grado di offrire, proprio perché l’utente si ritrova a poter spendere circa 700,76 euro per il suo acquisto, con consegna a domicilio completamente gratuita. Ordinatelo al seguente link.

Il design è estremamente elegante, il telaio è resistente ma leggero, con una tastiera retroilluminata che presenta anche layout europeo, quindi in linea con le aspettative, permettendo al consumatore di riuscire a scrivere senza problemi anche in condizioni di scarsa illuminazione. La connessione alla rete wireless è veloce ed affidabile, grazie alla presenza del modem Qualcomm FastConnect 7800, che permette il collegamento al WiFi 7 di ultima generazione. E’ bene ricordare che, in questo caso, è necessario disporre di un modem abilitato e compatibile, ovvero un modem di casa che abbia la frequenza sulla quale il WiFi 7 si appoggia, altrimenti navigherà sempre sui 5GHz di un WiFi 6.