Energizer ha deciso di intraprendere una nuova avventura. L’azienda nota nel settore delle batterie intende ora entrare nel mercato dei laptop. La nuova gamma, chiamata EnergyBook Classic, rappresenta il primo tentativo di Energizer di entrare in un settore completamente diverso. L’azienda ha deciso di puntare sulla combinazione di prezzi competitivi e caratteristiche essenziali. Ciò al fine di attrarre un pubblico vasto ed eterogeneo.

Energizer abbraccia il settore laptop

In collaborazione con la francese Avenir Telecom, l’azienda lancerà i suoi computer portatili nella fascia economica del mercato. Il costo dei dispositivi sarà di 199 dollari. I modelli saranno disponibili in due varianti di schermo. Una da 15 e l’altra da 17 pollici. Inoltre, presenteranno un design minimalista, ma moderno. Il logo Energizer sarà visibile in diverse posizioni strategiche.

Il comparto connettività si presenta interessante. Gli EnergyBook Classic disporranno di due porte USB-A, una USB-C, una HDMI. Inoltre, ci potrebbe essere un lettore di schede SD e ben due jack audio da 3.5mm.

Le specifiche tecniche, purtroppo, rimangono ancora in gran parte segrete. Ciò che è noto è che gli EnergyBook Classic saranno dotati di un SSD da 128GB o 256GB. Inoltre, le indiscrezioni indicano l’utilizzo di chip di fascia bassa. Come gli Intel Celeron N4000 o N4500. Anche se non si esclude l’adozione di soluzioni più moderne come l’Intel Core N100 o N200. La batteria, un elemento cruciale per il successo della linea, non è stata ancora descritta nei dettagli. Le aspettative, però, sono decisamente alte.

L’arrivo sul mercato è previsto per il primo trimestre del 2025. Resta da vedere se Energizer riuscirà a mantenere le sue promesse. Ciò offrendo computer portatili accessibili, ma affidabili. Ci si aspetta dispositivi in grado di competere in un mercato già popolato da giganti. La curiosità cresce, e presto sarà possibile scoprire se l’EnergyBook Classic sarà davvero in grado di “durare più a lungo“.