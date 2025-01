Land Rover Defender: il passaggio all'elettrico incontra sfide

L’atteso Land Rover Defender elettrico, ormai atteso da tempo, subisce una battuta d’arresto. Purtroppo pare che non lo vedremo su strada per un po’, almeno non prima del 2030. Le attuali difficoltà tecniche legate alla piattaforma D7x hanno portato non pochi problemi. Queste hanno reso infatti impossibile l’integrazione di un propulsore elettrico nel modello esistente. La piattaforma, pur eccellente per le sue caratteristiche fuoristrada, non ha lo spazio necessario per le batterie. Non basta per le grandi dimensioni richieste dai veicoli elettrici. L’attuale architettura è pensata per ospitare motori tradizionali e non si adatta al full electric.

Anche l’introduzione di motori ibridi plug-in più potenti risulta complicata. La Land Rover Defender attuale ha un design che non permette modifiche semplici, e l’adozione di un ibrido a sei cilindri come nella Range Rover non è possibile per problemi di spazio. Ma allora, quale sarà la soluzione per garantire un futuro elettrico al Defender? La risposta è chiara: una piattaforma completamente nuova. Jaguar Land Rover ha confermato che sta lavorando a una nuova generazione di piattaforme pensate specificamente per l’elettrico. Questo cambiamento sarà cruciale per l’intera gamma del marchio, inclusi modelli come la Range Rover e la Discovery.

La Land Rover Defender viene proiettata nel futuro

L’arrivo di una Land Rover Defender, fra qualche anno, porterà novità nell’azienda e nella scelta data agli acquirenti. Sarà una svolta significativa, non solo per gli amanti del marchio, ma per l’intero settore dei fuoristrada di lusso. Quando arriverà, La Land Rover Defender EV non sarà solo un auto elettrica, ma un risposta ed un simbolo di sostenibilità. Quanto sarà difficile mantenere le capacità off-road leggendarie del Defender pur adottando un motore elettrico? Intanto, Jaguar Land Rover non resta con le mani in mano. Sta già infatti lavorando per acquisire nuove tecnologie grazie alla partecipazione al Campionato mondiale rally-raid 2026, inclusa la celebre Dakar. Le conoscenze acquisite in queste competizioni estreme porteranno miglioramenti alla futura gamma elettrica, rendendo i nuovi modelli non solo più sostenibili, ma anche più performanti. La Land Rover Defender del futuro sarà quindi un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, ma per vederlo in azione servirà pazienza.