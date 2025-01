il prossimo SUV elettrico di medie dimensioni prodotto da Range Rover si mostra in anteprima grazie a delle immagini spia scattate di recente che mostrano un design accattivante e decisamente sofisticato, tale modello è destinato a rappresentare l’ingresso dell’azienda nel segmento dei veicoli elettrici di medie dimensioni, andrà a competere con rivali di livello elevato come la Porsche Macan electric.

Il SUV in questione sarà basato sulla nuova piattaforma EMA, farà il suo debutto nella primavera del 2026 e a confermarlo è proprio il CEO, Adrian Martelli, Che aveva anticipato precedentemente i piani dell’azienda durante un intervento lo scorso anno, dopo l’arrivo del modello di medie dimensioni, poi ne arriverà un altro basato sulla piattaforma MLA BEV.

il nuovo modello andrà a sostituire la Range Rover Velar e avrà il compito di conquistare un ampio pubblico orientato verso veicoli sia sostenibili ma allo stesso tempo in grado di offrire il lusso e le performance che da sempre caratterizzano il marchio in questione, la sensazione è che ci troviamo davanti un successo annunciato dal momento che sono già più di 48.000 le prenotazioni registrate per la nuova gamma elettrica Range Rover.

il design emerso grazie alle foto spia mostrano un passo in avanti decisamente importante dal momento che l’estetica sportiva, caratterizzata da linee morbide e da un profilo simile a un SUV coupé, si combinano con una maggiore lunghezza del tetto che potrebbe offrire l’opzione per una terza fila di sedili, ovviamente tutte queste informazioni sono ancora da confermare ufficialmente, ovviamente gli occhi di tutti sono puntati anche sulla nuova piattaforma dal momento che garantirà il supporto agli aggiornamenti OTA.

non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale e l’arrivo dei primi modelli per poter dare un’occhiata reale al nuovo veicolo che ricordiamo arriverà solamente l’anno prossimo in primavera, le sensazioni sono senza alcun dubbio positive, tutto ciò che rimane da fare è avere pazienza.